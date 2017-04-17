Под Казанью изъяли 46 тонн суррогата под видом известных марок

Под Казанью сотрудники полиции изъяли 46 тонн суррогата под видом известных марок, сообщает МВД по РТ.

Установлено, что незаконный бизнес организовали двое жителей республики - 45-летний житель Зеленодольского района Александр Мамшов и 60-летний житель Казани Вячеслав Левин. В преступную группу также вошли жители Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, республик Марий Эл и Чувашии, откуда в Татарстан поставлялось сырье для производства поддельного алкоголя.

- Спиртосодержащая жидкость доставлялась в фурах либо легковым транспортом по поддельным документам, а затем складировалась в контейнерах в поселках Осиново и Ремплер Зеленодольского района, а также в городе Казани. - сообщили в Следственном комитете.

По местам жительства участников группы в Казани и поселке Осиново обнаружены склады и производственные помещения по разливу алкогольной продукции различных марок под маркой «Татспиртпром». Все изъятое было направлено на экспертизу.

В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка, либо сбыт продукции не отвечающих требованиям безопасности). Расследование продолжается.