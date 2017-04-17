В Татарстан возвращается зима: в регионе ожидаются снег и гололед

Жителей предупредили об ухудшении погодных условий из-за прихода южного циклона

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий из-за прихода южного циклона. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил начальник гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

- В республике ожидаются осадки в виде снега, дождя. Прогнозируются порывы ветра до 15 м/с., - сообщили метеорологи.

Сообщается, что завтра днем температура воздуха составит от 0 до 5 градусов, а ночью температура опустится до -4 градусов.

- В выходные осадки пойдут на убыль, циклон начнет отступать, - отметила начальник отдела метеопрогнозов Ирина Трущина.

Как отметила Трущина, такие циклоны приходят два раза в три года. Так, последний раз такой циклон был зафиксирован в Татарстане в 2014 году.

Завтра, 19 апреля, в Казани ожидается облачная погода. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 1-3 гр. мороза. Максимальная температура воздуха днем 1-3 гр. тепла.