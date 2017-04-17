В Казани из салона красоты украли вулканические камни за 30 тысяч рублей

В Казани из салона красоты "Амадей" на улице Баумана похитили вулканические камни, предназначенные для оздоровительных процедур, их примерная стоимость составляет 30 тысяч рублей. Происшествие случилось вечером 10 апреля, сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Подозреваемый - 34-летний Ильнар М. из Заинска - в период с 17 до 18 часов проник в один из процедурных кабинетов салона, после чего украл камни. Сотрудники салона обратились в полицию, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту накануне, 17 апреля, было возбуждено дело по статье "Кража", сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

Выясняются все обстоятельства.