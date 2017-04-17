Власти Казани отказались согласовывать акцию «Надоел» на улице Баумана

Власти Казани отказались согласовывать акцию «Надоел» на пешеходной улице Баумана. Мероприятие планировало провести движение «Открытая Россия», передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что 29 апреля активисты планировали пройти по пешеходной улице Баумана — от часов до площади Тысячелетия. А после они хотели на площади провести митинг.

- Шествие не может проходить на расстоянии 50 метров от медицинских организаций и культовых сооружений. А на Баумана расположены медицинский центр «Код молодости», Богоявленская колокольня и Никольский кафедральный собор, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что альтернативную площадку для проведения мероприятия власти города не предложили.

Напомним, шествие и митинги в Казани были запланированы в рамках всероссийской акции «Надоел». В этот день активисты планируют подать письма в приемные президента России с требованием, чтобы Владимир Путин не выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года.