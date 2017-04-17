Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") заявила, что Роспотребнадзор поддержал введение запрета на возврат производителю хлеба и других продовольственных товаров с истекшим сроком годности.

В письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой в адрес Яровой, говорится о том, что процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека, передает агентство "РИА Новости".

По словам депутата, в настоящее время Россия теряет около 60 млрд рублей в год из-за того, что торговые сети возвращают нереализованную продукцию.

- В отрасли сложилась недопустимая ситуация с возвратами хлеба производителям, при которой страна теряет 3 млн т высококачественной ржи и пшеницы, — сказал она, подчеркнув, что в вопросе возврата хлеба и покупатель, и производитель несут прямые и косвенные убытки.

Отмечается, что Яровая неоднократно поднимала вопрос о необходимости правового регулирования проблемы возврата торговыми сетями хлеба с представителями правительства.

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что если запрет на возврат будет введен, то торговые сети могут начать выпекать хлеб самостоятельно, что может привести к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса, сообщают "Известия".