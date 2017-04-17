В Татарстане правнук зарубил свою прабабушку и сбежал

В Буинском районе Татарстана в селе Старые Мертли накануне днем 19-летний парень зарубил топором свою 90-летнюю прабабушку, после чего скрылся с места убийства. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

Предварительно, парень за несколько дней до трагедии приехал к пожилой родственнице из Ульяновска, где его искали по подозрению в серии краж.

Около 12 часов 17 апреля он ударил топором по голове свою прабабушку, после чего забрал у нее 40 тысяч рублей и ушел. Тело обнаружили соседи потерпевшей, навестившие старушку по просьбе ее родственников.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", подозреваемый был задержан, он признал свою вину.

Продолжается расследование.