Огород, лабиринт и цветные камни. Как изменится парк Сыртлановой в Казани

Команда Наталии Фишман представила проект развития парка Сыртлановой

Вчера команда помощницы президента Наталии Фишман представила проект развития парка Сыртлановой. ProKazan.ru побывал на презентации и узнал, как изменится любимый парк в Горках.

Идея оформления стал образ калейдоскопа. По периметру парка будут расставлены сказочные персонажи в виде декоративных кубиков. Причем, архитекторы намеренно не привязывали животных к определенным мультфильмам.

- Это собирательный образ из разных сказок. Важно, чтобы это не были персонажи из определенных мультфильмов, например “Ну, погоди!”, а если волк, то его можно было бы привязать к любому из персонажей, - пояснила архитектор Ольга Александрова.

Территорию будет окольцовывать выполненная из асфальтобетона беговая и велосипедная дорожка.

В парке будут построены две игровые зоны для детей разного возраста от 0-4 лет и 4-12 лет. Для подростков будет организована крепость-лабиринт. Причем, мнения разделились: давать ли детям возможность полазать по стенам или же построить ее такой, чтобы дети не смогли это сделать?

Еще одной особенность парка станет то, что там появится огород. На небольших грядках можно будет высадить цветы, зелень или овощные культуры. Для поливки растений к парку будет подведен водопровод. Правда, жители района засомневались, что кто-то будет ухаживать за цветами и предположили, что вандалы их просто вырвут. Так или иначе, это вопрос воспитания населения.

Для удобства в парке появятся зона помещения и обслуживания. Здесь будут располагаться комнаты матери и ребенка, храниться инструменты для ухода за огородом, а также туалет.

На месте существующей парковки развернется в летнее время роллердром, а в зимнее - каток.

Для проведения мероприятий в парке появится сцена, возле которой будут расставлены цветные камни. В летнее время камни из бетона будут нагреваться на солнце и на них можно будет сидеть. Они также будут расположены в лесной зоне для отдыха.





Зона спортивной площадки дополняется элементами для детей с ограниченными возможностями. Кроме этого в парке будет расположен стадион и скалодром.

В центре парка растет небольшая елочка, однако в период новогодних праздников там будет устанавливаться световая иллюминация в виде большой конусообразной елки.

Для безопасности в парке будет установлена система видеонаблюдения, которая будет подключена к пульту РОВД.

Как рассказала помощник президента РТ Наталия Фишман, работы по оформлению парка должны начаться уже в мае и завершиться к середине лета. Жители уже высказали свои замечания и предложения.