В Казани из школы эвакуировали тысячу человек из-за коробки с разорванной игрушкой

В Казани накануне днем эвакуировали 1000 человек из школы №132 на проспекте Амирхана из-за подозрительной коробки, в которой находилась разорванная мягкая игрушка. Об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

- Около 11 часов в фойе школы нашли подозрительную коробку с приоткрытой верхней частью, было принято прервать учебу и эвакуировать школу - 900 детей и 100 взрослых. Территорию школы оцепили полицейские, - сообщили ProKazan.ru.

Прибывшие саперы осмотрели коробку, выяснилось, что опасности она не представляла, учеба в школе вновь возобновилась.

- Видимо, просто кто-то случайно оставил коробку, а бдительные горожане решили вызвать полицию. Но в этом есть и положительные моменты - в школе напомнили ученикам, как необходимо проводить эвакуацию, - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе УВД города.