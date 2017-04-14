В Татарстане появится первое в России мусульманское телевидение

В Татарстане до конца этого года появится первое в России мусульманское телевидение. Об этом сообщил советник муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин.

Сообщается, что сначала канал будет вещать в Интернете, а затем перейдет на кабельное вещание.

- О создании мусульманского телевидения говорилось уже давно. Наконец мы приняли это решение. Сейчас мы прорабатываем вопрос контента. Телевидение будет работать по трем направлениям: просветительское, антиэкстремистское и патриотическое, - сказал Хамидуллин.

Отмечается, что проект будет реализовываться силами ДУМ РТ, который потребует минимум финансовых затрат.

- У нас уже есть определенный контент, которым поделились наши коллеги. Мы будем переформатировать программы и создавать что-то новое, - добавил Хамидуллин, передает «Бизнес Online».