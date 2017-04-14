На парковке «Парк Хауса» таксист угнал Toyota Land Cruiser Prado

В Казани в субботу, 15 апреля, c парковки ТЦ "Парк Хаус" 33-летний таксист Евгений Ф. угнал Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий 56-летнему пенсионеру. Об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

По предварительным данным, преступление произошло около 14:00.

- Подозреваемый, угнав автомобиль, поехал на нем на улицу Гаврилова, где спустя несколько часов во дворе дома №52 Toyota в технически исправном состоянии и была найдена полицейскими, - сообщили ProKazan.ru.

Подозреваемый был задержан, сейчас идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".