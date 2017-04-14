Сегодня на 27-м заседании Госсовета РТ депутаты приняли законопроект «О преобразовании поселка городского типа Кукмор Кукморского района и внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ». Теперь поселок Кукмор официально стал 24-м городом Татарстана.

Напомним, ранее в Комитете Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению одобрили законопроект о придании поселку городского типа. По мнению авторов проекта, преобразование Кукмора в город увеличит его инвестиционную привлекательность и расширит количество собираемых налогов.

Кстати, по итогам голосования большинство жителей Кукмора проголосовали за повышение статуса поселка. К слову, в районном центре проживают более 17,5 тыс. человек.

До этого самым «молодым» городом Татарстана был Иннополис, он получил соответствующий статус в ноябре 2014 года.