В Татарстане пенсионер подорвал гранатой зятя, который поругался с его дочерью

В Спасском районе Татарстана в поселке Ким днем 16 апреля 62-летний Николай Федин подорвал гранатой пристрой дома своего 42-летнего зятя из-за того, что тот поссорился с его дочерью, об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

По данным СК, женщина поругалась с мужем, после чего пришла к отцу с жалобой на его поведение.

- В свою очередь Федин взял гранату РГД, которую хранил дома последние 15 лет и пошел к зятю. Войдя в котельную, где находился потерпевший, он выдернул чеку и бросил гранату в родственника. Но мужчина успел выбежать из помещения и в результате получил только осколочные ранения рук и ног, - рассказали следователи.

При этом в момент нападения в соседней комнате находились внуки Федина в возрасте 7 и 8 лет.

- Сотрудники отделения уголовного розыска МВД России по Спасскому району задержали подозреваемого спустя несколько часов после случившегося. По его словам, гранату несколько лет назад ему подарил знакомый, - сообщили в пресс-службе МВД РТ.

По данному факту было возбуждено дело по статье "покушение на убийство совершенное общеопасным способом", свою вину задержанный подозреваемый признал.