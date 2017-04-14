В Зеленодольске осудили мужчину, который облил горючей жидкостью свою жену и поджег

В Зеленодольске осудили 47-летнего Овсепа Овсепяна, который облил горючей жидкостью свою жену и поджег, сообщает прокуратура РТ.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью», - говорится в сообщении.

Установлено, что 13 августа прошлого года Овсепян, находясь дома в селе Айша, на почве ревности поссорился со своей женой.

- В ходе ссоры Овсепян облил супругу горючей жидкостью и поджег. Когда женщина попыталась скрыться, Овсепян стал её преследовать, продолжая обливать горючим, - рассказали в ведомстве.

Преступные действия мужчины были пресечены его матерью, которая вызвала скорую помощь. В результате потерпевшая получила ожоги тела и лица средней степени тяжести.

Сообщается, что мужчина признал свою вину полностью. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.