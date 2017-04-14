Смерть школьницы, упавшей с лошади в Нижнекамске: СК возбудил уголовное дело

В Нижнекамске Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 11-летней школьницы во время конной прогулки на базе отдыха "Якорь", ЧП произошло в пятницу, 14 апреля. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

По предварительным данным, школьница занималась конной ездой с лета 2016 года. На базу отдыха она приехала со старшей подругой и ее родителями, которые договорились о катании девочек.

- Инструктор выяснил у детей, что те могут держаться в седле, после чего дал им лошадей и ушел, оставив девочек без наблюдения, - рассказали в СКР.

В какой-то момент испугавшаяся лошадь скинула девочку, та вылетела из седла, но застряла ногой в стремени, в результате поскакавшая лошадь протащила ее несколько сотен метров до конюшни, где инструктору удалось остановить ее.

- В 16 часов в результате полученной черепно-мозговой травмы девочка скончалась, - рассказали ProKazan.ru.

Дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека", сейчас выясняется, кто именно занимался оказанием услуг по катанию на лошадях на базе.