Пожар в Храме всех религий: возбуждено уголовное дело

В Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Храме всех религий, его возбудили по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества". Об этом ProKazan.ru сообщил источник.

По предварительным данным, проживающий в Храме смотритель Мансур Зиннатов закрыл все двери в здании на замок, затем облил бензином первый и второй этажи здания, после чего поджег его с помощью спичек.

Сейчас продолжается расследование.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля в Храме всех религий произошел пожар. В 6.32 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров.

Как рассказал порталу ProKazan.ru брат основателя Храма Ильгиз Ханов, здание, по его мнению, поджег именно Мансур. Долгое время после смерти Ильдара Ханова между родственниками и охранником велись споры, кому должен принадлежать храм. По словам Ильгиза Ханова, Мансур неоднократно говорил, что все взорвет тут.