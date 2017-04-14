Самые успешные: места под мороженое на улице Баумана продали по 1 млн рублей за точку

В Казани провели аукционы по аренде мест для сезонной торговли, самыми успешными стали торги на право размещения точек по продаже мороженного на улице Баумана, где за 5 точек предприниматели предложили в общей сложности более 5 млн рублей. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

- Большой популярностью пользовались точки в парках и других местах отдыха горожан, которые разыгрывались в этом году впервые. Так, с 7 марта в течение месяца были проведены торги по 70 объектам, из которых по 49 торговым точкам уже заключены договора на сумму более 8 млн. рублей. В основном это места под размещение точек по продаже мороженого, сладостей и прохладительных напитков, вендинговых аппаратов, а также под прокат спортивного инвентаря и аттракционы, - отметили в исполкоме.

При этом желающих арендовать точки для размещения летних кинотеатров и воздушных шаров не нашлось.

Всего выставлялось 488 лотов, в результате были предоставлены 305 мест на общую сумму 27 млн рублей, что на 10 млн рублей больше, чем в 2016 году.