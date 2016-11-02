В Татарстане 11-летняя девочка погибла, упав с лошади

Начата доследственная проверка этого происшествия

В Нижнекамске погибла 11-летняя школьница, которая упала с лошади на местной базе отдыха. Сообщения о ЧП появились в соцсетях, также подробности передает телеканал "НТР".

По предварительным данным, инцидент случился в пятницу, 14 апреля. Девочка вместе с подругой и ее родителями отправилась на базу отдыха, там они решили покататься на лошадях.

В какой-то момент лошадь испугалась чего-то, школьница не удержалась в седле и упала, нога зацепилась за стремя. Лошадь поскакала к конюшне, волоча по земле ребенка. Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму, от которой скончалась.

Сейчас идет проверка инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.