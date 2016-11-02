ProKazan.ru публикует фотографии Ту-144, который ночью перевезли с Дементьева на Четаева

Сегодня ночью в Казани произошла транспортировка основной части самолета Ту-144 из Авиастроительного района. Легендарный самолет, который несколько лет находился за забором 6-го здания КНИТУ имени Туполева, перевезли с улицы Дементьева на улицу Четаева. Перевозка и установка проходили на протяжении всей ночи. Нос и крылья самолета уже находятся на улице Четаева.

Везли самолет по следующему маршруту: Дементьева — Миля — авторынок — Амирхана — Гаврилова — Ямашева — развязка у стадиона "Казань Арена".

Справка



Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева в 1960-е годы. Является первым и одним из двух в мире (наряду с британско-французским «Конкордом») типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок.