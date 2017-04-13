В Казани объявили в розыск подростка, ушедшего из дома 10 дней назад

В Казани полиция объявила в розыск 17-летнего Сергея Торошина, который ушел из дома в поселке Салмачи 10 дней назад, 4 апреля, и пропал. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно, парень ушел около 19 часов 4 апреля.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160-174 см., волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны синего цвета и ботинки темного синего цвета.

- В полицию обратилась мать подростка. Всех, кто видел пропавшего, просят обращаться по телефонам 02 и 102, - рассказали порталу.