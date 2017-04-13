В парке Горького «скорая», приехавшая на вызов, провалилась в фонтан

На вызов приехали два автомобиля скорой помощи

Сегодня днем в казанском парке им. Горького "скорая", приехавшая на вызов, провалилась в фонтан. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что пожилому мужчине стало плохо во время прогулки. На вызов приехали два автомобиля скорой помощи. Один из них провалился в фонтан.

На фото видно, что продавлено несколько плит фонтана.

Пострадавшего перенесли на носилках в другую машину и увезли в больницу.

Напомним, в сентябре прошлого года уже произошел похожий случай — тогда в фонтан провалился автомобиль, который привез в парк аппаратуру для детского праздника. Когда водитель автомобиля выгрузил все оборудование и решил развернуть авто, он начал сдавать назад и наехал на фонтан. В итоге конструкция не выдержала и проломилась под тяжестью автомобиля.