СКР возбудил уголовное дело на главу исполкома одного из районов Татарстана

Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело на 32-летнего главу исполкома Заинского района Ильнара Хафизова, которого заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Данную информацию ProKazan.ru сообщил источник, официально она еще не подтверждена.

По предварительным данным, в начале февраля прошлого года Хафизов поручил чиновникам оплатить из бюджета района его проживание в номере "люкс" заинской гостиницы "Аркадия".

- Деньги - около 80 тысяч рублей - были переведены со счета одной из детско-юношеских спортивных школ города, - рассказали ProKazan.ru.

Также Хафизова подозревают в том, что в сентябре 2016 года он поручил оплатить 700 тысяч рублей из бюджета района за распечатку олимпиадных заданий знакомому бизнесмену.

- При этом распечатки как таковой не было, - отметил источник.

По данному факту были возбуждены дела по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Растрата", идет расследование.

Справка



Ильнар Хафизов родился в деревне Асан-Елга Куморского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "филолог". Владеет немецким и английским языками.



В 2004 - 2007 гг. - журналист ТРК "Кукмара авазы".

В 2008 г. - редактор, журналист ОАО "Татмедиа" ТРК "Кукмара авазы".

В 2008 - 2011 гг. - начальник отдела культуры исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

С марта по ноябрь 2011 гг. - и.о. руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

В 2011 - 2015 гг. - руководитель исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

С октября 2015 г. - руководитель исполнительного комитета Заинского муниципального района.