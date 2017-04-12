В Казани нашли мертвой девушку, которая пропала в ноябре прошлого года

В Казани накануне утром в лесопосадке на улице Химическая нашли мертвой 30-летнюю девушку, которая пропала в ноябре 2016 года. Информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердил источник ProKazan.ru.

- Девушка пропала в начале ноября прошлого года, в декабре было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Накануне утром было найдено тело в частично скелетированном состоянии, девушка, предварительно, скончалась около 5 месяцев назад - рассказали ProKazan.ru.

По предварительным данным, смерть девушки не была насильственной, сейчас проводится экспертиза.