Ректор КФУ обвинил главу Минобрнауки РТ в том, что его дети учатся за границей

По словам Гафуров, глава Минобрнауки РТ взял на себя ответственность только критиковать

Ректор КФУ Ильшат Гафуров ответил на критику в свой адрес министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова на выездном заседании профильного комитета Госсовета РТ в Арске, которое было посвящено теме подготовки педагогических кадров.

Так, по словам Гафуров, глава Минобрнауки РТ взял на себя ответственность только критиковать, ничего не предлагая.

- Если у Энгеля Наваповича нет достаточных компетенций в этой области, то это его проблемы. Он более пяти лет работает министром, и за это время ни одного предложения от него не поступило, - цитирует слова Гафурова Inkazan.

Отмечается, что Энгель Фаттахов раскритиковал КФУ за закрытие ряда направлений подготовки педагогов, за препятствование внедрению системы сертификации своих выпускников-педагогов, без чего дипломированных специалистов не допускают к работе в школах США, Финляндии, Сингапура, а также за формальное отношение к повышению квалификации педагогических кадров, на что КФУ получает средства из бюджета Татарстана.

- Министр однобоко представляет все, что происходит в системе образования, - считает Гафуров.

По его словам, Фаттахов всегда ездит за границу и пытается бездумно транслировать в республике то, что происходит в Штатах.

- Мы хотим быть в курсе, транслировать опыт, чтобы наши дети не уезжали из Татарстана, а учились в республике, имея такой вуз. Если у Энгеля Наваповича дети учатся за рубежом, то нельзя это транслировать на всех детей. У нас огромное количество людей, которые не могут позволить себе учить детей за рубежом, - добавил ректор КФУ.