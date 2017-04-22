Певица МакSим о человеке, для которого писала первые песни: «Да, он из Казани»

Портал ProKazan.ru поговорил с нашей землячкой о самых первых песнях, узнал, по кому певица больше всего скучает и что изменила бы в Казани

В марте дебютному альбому певицы МакSим «Трудный возраст» исполнилось 11 лет. Тогда, весной 2006 года, девушке, приехавшей в Москву из Казани, удалось записать песни, которые тронули большое количество россиян.

Как итог - альбом разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, а в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. Сегодня МакSим поделилась с нами, для кого писала песни, которые сделали ее знаменитой, чем занимается сейчас и каких изменений ждет в Казани.

В одном из интервью ты сказала, что писала песни (в частности «Знаешь ли ты» ) для одного конкретного человека, чтобы он услышал их по радио. Он из Казани? Общаешься ли с ним? Тогда, 11 лет назад, он понял, что песни были для него?

- Да, он из Казани. Мы давно с ним не виделись, я слышала, что он живет не в России. Мы достаточно много времени провели вместе, ему сложно было не понять, о ком песни. Хотя понял он это не сразу, а через какое-то время. До сих пор в песнях присутствуют некоторые загадки и слова, о которых знают только два человека.

Помимо музыки в каких сферах нравится себя реализовывать сейчас?

- Я занимаюсь своей школой искусств, где мне приходится познавать очень много профессий. Я работала с дизайнером, когда мы продумывали интерьер школы, нанимала педагогов, вела мастер-классы, продумывала детские сказки и мюзиклы, которые мы с командой ставили на большой сцене. Поэтому школа для меня - это та сфера, где я могу реализовывать себя в разных областях.

- Как часто ты приезжаешь в родной город? По кому больше всего скучаешь?

- В Казани моя семья - родители и брат, и больше всего я скучаю по ним. Приезжаю не так часто, как хотелось бы, очень часто мои мама и папа навещают меня тут, в Москве, когда приезжают к своим внучкам.

В программе «Проводник» ты рассказала, что наиболее любимые места в Казани - улица Баумана и конно-спортивный клуб. А какие места в городе, по твоему мнению, нужно изменить или доработать?

- Нужно скорее перестроить и облагородить зоопарк.



МакSим была героиней шоу «Проводник» на телеканале «Пятница!»

Как часто поступают предложения о проведении концертов из Казани? Больше ли их по сравнению с другими городами?

- Не артист, к сожалению или к счастью, решает, куда ему отправиться, а специально устроенный на эту должность человек. Поэтому я не знаю, сколько звонков и запросов по Казани приходят, и насколько это больше или меньше по сравнению с остальными городами. Но периодически я даю в родном городе большие концерты, и мне приятен тот особенный, необыкновенный прием, с которым меня там встречают.