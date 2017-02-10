В Казани семья из пяти человек отравилась угарным газом‍

Среди пострадавших трое детей

В казанском в поселке Константиновка накануне угарным газом отравилась семья из пяти человек, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ. Среди пострадавших трое детей.

- Трое детей в тяжелом состоянии доставлены в ДРКБ. Взрослые в состоянии средней степени тяжести доставлены в городскую клиническую больницу №7, - сообщили в ведомстве

Обстоятельства происшествия уточняются.

Советы от МЧС



Отравление угарным газом (окисью углерода) является одним из критических состояний человека, влекущее за собой летальный исход. Как правило, наступает в результате неисправной работы печного отопления в сельской местности, при нахождении человека в очаге пожара, в закрытом автомобиле с включенным двигателем.



Решающим моментом, позволяющим распознать отравление угарным газом, может быть одинаковое проявление признаков отравления у большого количества людей одновременно в одном здании или наступление улучшения после того, как человек его покинул.



МЧС России по РТ предупреждает: самые распространенные источники угарного газа — это неисправные газовые, масляные, дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Трещины в печах, забитый дымоход, заблокированные снегом или из-за отсутствия ветрозащиты печные трубы могут привести к тому, что угарный газ достигнет жилых помещений.



Недостаточный доступ свежего воздуха к печи может способствовать скоплению в доме угарного газа. Тесные конструкции домов также увеличивают риск отравлений угарным газом, поскольку они не обеспечивают свободную вентиляцию.