Полиция Казани разыскивает 14-летнюю девочку, которая пропала 2 дня назад

Полиция Казани начала поиски 14-летней Валентины Посохиной, ученицы гимназии №125, об этом сегодня ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- Проживающая в доме на улице Закиева девочка в среду, 8 февраля, ушла из дома в 14:30, после чего пропала, - рассказали в органах.

Сейчас выясняется ее местоположение, отмечается, что ранее девочка из дома не уходила.