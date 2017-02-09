В Казани задержали студентку, которая занималась сексом с несовершеннолетним

В Казани задержали 18-летнюю Анну Ф., студентку Казанского медицинского колледжа, которую подозревают в том, что она занималась сексом с несовершеннолетним 15-летним студентом колледжа при Кооперативном институте. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Предварительно, девушка и парень встречались на съемной квартире на проспекте Победы, в ноябре и декабре прошлого года они неоднократно вступали в половую связь, при этом подростку должно было исполниться 16 лет в конце года.

Полиция задержала девушку, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Отмечается, что ранее несовершеннолетний подросток был судим.