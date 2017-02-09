Госдума может запретить называть детей Ренат и Владлен

Предлагается запретить употребление в именах цифровых и буквенных обозначений, числительных, символов или их любую комбинацию, аббревиатур, ненормативной лексики, указание на ранги или должности

В Госдуме России могут запретить давать детям "неправильные" имена, включающие цифры, аббревиатуры и названия должностей, ненормативную лексику, в частности, могут быть запрещены имена Ренат (от "революция, наука, труд") или Владлен (Владимир Ленин). Об этом сообщают "Известия".

Решение запретить определенные имена возникло из-за того, что в России детей уже называли именем Шерлок Тугарин, Джан Данко, Князь, Медмия (в честь Дмитрия Медведева), Единая Россия, Дельфин, Радуга, Солнышко, а в Москве была попытка зарегистрировать ребенка под именем 123456.

Согласно закопроекту, предлагается запретить употребление в именах цифровых и буквенных обозначений, числительных, символов или их любую комбинацию, аббревиатур, ненормативной лексики, указание на ранги или должности.

Также может быть внесена поправка в Семейный и Гражданский кодексы, касающаяся возможности давать ребенку двойную фамилию, состоящую из разных фамилий супругов, так как сейчас дети не могут получить двойную фамилию.

При этом законопроект не решает вопрос с национальными именами, которые звучат необычно, а также проблемы двойных и тройных имен.

В январе профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Планируется, что на пленарном заседании Госдумы его рассмотрят до конца февраля.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru публиковал список самых редких имен, которыми называли детей в прошлом году. Самые редкие мужские имена - Акпер, Агаали, Амирджан, Йосыф, Уоррен Данил, Фоат, Чарльз, Роял, Давуд.

Самые необычные женские имена - Ада, Айя, Дариана, Дилноза, Зулейха, Иркя, Клементина, Латифа, Луна, Шушанна, Язгулем, Фрух, Патрина.