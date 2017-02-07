«Снимем порчу». Как мошенники выманивают миллионы у доверчивых татарстанцев

МВД РТ рассказало об очередных жертвах мошенников

В МВД РТ рассказали о видах бытового мошенничества. Как рассказали силовики, чаще всего преступники используют средства связи и Интернет. Так в феврале 2016 года сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Альметьевскому району совместно с оперативниками ГУ МВД РФ по Самарской области задержали 32-летнего жителя Самары, у которого оказалось 7 сотовых телефонов и 59 сим-карт. Мужчина признался в 63 случаев мошенничества

В июле-августе 2015 года были задержаны двое жителей Самарской области, подозреваемых в 52 мошенничествах с использованием телефонов. Они звонили и под предлогом помощи родственнику, попавшему в аварию, выманивали деньги. Оба преступника начали заниматься этим еще в тюрьме, и продолжили уже на свободе. Под таким же предлогом - “сын попал в аварию” выманивал деньги и житель Набережных Челнов, обвиняемый в 17 эпизодах.

Но большая часть мошенников - 51%, действует именно в Казани. Так в мае 2015 года полицейские вместе с сотрудниками ИК-19 УФСИН РФ по РТ был задержан 28-летний осужденный этой же колонии Д. Устинов, который будучи заключенным, вместе с соучастниками Р. Черновым и М. Гапоненковым под обокрали 34 человека под предлогом “родственник попал в беду”. С учетом неотбытого срока Устинов сел за решетку на 11 лет, Гапоненков - на 3,5 года, а Чернов получил 3 года условно.

В 2016-м году зафиксированы 37 социальных мошенничеств. Подобными мошенничествами промышляют, как правило,цыгане под предлогами «лечения», «снятия порчи», а также под видом социальных работников (денежная или пенсионная реформа). Как правило, попадаются на схемы люди старше 65 лет, инвалиды, беспомощные и несовершеннолетние.

Масштаб мошенников впечатляет: одна из подозреваемых выманила у пожилых людей почти миллион рублей, а еще одна пара мужчины и женщины из Волгоградской области под предлогом “снятия порчи” выманила у 24-летней жительницы Казани золото и деньги на общую сумму 14,5 млн рублей.

МВД Татарстана напоминает...

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно придерживаться простых правил, самое главное из которых – ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные телефонные номера.

Если вы получили SMS-сообщение о блокировке карты или списании средств, в первую очередь обратитесь к любому сотруднику своего кредитного учреждения или перезвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей банковской карты. Никогда и ни при каких условиях не сообщайте незнакомым вам людям пин-код банковской карты и так называемый код подтверждения, состоящий из трех цифр, указанных на ее обороте. Помните, что для перевода денег на карту достаточно ее номера.

Если вам позвонили с известием о попавшем в неприятность родственнике и требуют деньги, что называется, за «решение вопроса», необходимо сразу же прервать разговор и связаться с родственником, перезвонив на его телефон. А потом сообщить о произошедшем в полицию.

Не поддавайтесь уговорам незнакомцев «снять порчу» или «сглаз», даже если они предлагают вам продемонстрировать свои способности. Это также во всех случаях мошенники, которые вводят своих жертв в заблуждение примитивными фокусами, основанными на естественных химических процессах.

Пожилые люди не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому МВД Татарстана обращается к их детям и внукам – почаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте их о возможной опасности.