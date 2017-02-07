В Казани будут судить мужчину, который насиловал девушек и снимал все на видео

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего Айдара Хисматуллина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей», передает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина опаивал девушек сильнодействующим снотворным, а после насиловал их, снимая все на видео. Позже выяснилось, что он знакомился с ними в кафе и телевизионных смс-чатах.

По данным СКР, в конце мая 2016 года мужчина, представившийся именем "Алик", познакомился с жительницей Казани, от которой он узнал, что она учится на дизайнера. Тогда мужчина рассказал, что он планирует ремонт в новой квартире на улице Халева и пригласил ее к себе, чтобы она придумала дизайн.

- Когда потерпевшая пришла для осмотра квартиры, "Алик" настоятельно попросил ее выпить стакан газированной воды "Миринда", на дне которого она заметила мутный осадок. После того, как девушка выпила данный напиток, ей стало плохо, и она потеряла сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, мужчина совершил в отношении насильственные действия сексуального характера. Очнувшись, жительница Казани выбежала из квартиры и обратилась в полицию, - рассказали следователи.

Всего по версии следствия, от действий злоумышленника пострадали три девушки.

Причастность к совершению преступлений Хисматуллин не признал и отказался от дачи показаний. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сказали в Следственном комитете.