Самарский суд заблокировал один из самых известных порносайтов

Популярный порносайт Brazzers заблокирован на территории России. Об этом сообщает ProGorodSamara.ru.

По данным ресурса, в реестр внесен весь сайт brazzers.com. Решение вступило в силу в понедельник, 6 февраля.

Постановление о блокировке было вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким районным судом Самарской области. Как говорится в материалах дела, контент порносайта может отказывать негативное воздействие на психику человека. Также в документе отдельно говорится о потенциальном вреде на детскую психику.

В мае 2016 года Бутурлиновский районный суд Воронежской области вынес решение о блокировке PornHub.