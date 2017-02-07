В Казани в загородном кафе нашли повешенным иностранца

В Казани в кафе "Башкала" на улице Залесная нашли повешенным 50-летнего жителя Узбекистана, который работал охранником в этом заведении, об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Тело мужчины было найдено накануне утром в 9 часов в подсобном помещении.

- Мужчина был найден в повешенном состоянии с резаными ранами живота, предварительно, он скончался в районе 4 часов, - отметили в полиции.

Следственный комитет ведет доследственную проверку.