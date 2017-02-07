СМИ: Татагропромбанк приостановил платежи и переводы

В банке сообщили, что платежи не проходят по техническим причинам

Татагропромбанк приостановил платежи и переводы по техническим причинам. Об этом сообщили в колл-центре кредитной организации, передает RNS.

- У нас на протяжении двух-трех дней технические проблемы с программой. Программисты не могут разобраться. Не знаю, когда заработает, - сказала оператор.

Также в банке добавили, что проведение платежей и переводов по расчетному счету недоступно.

- Эти платежи тоже пока не проходят по техническим причинам, - сказали в банке.

Напомним, 20 декабря прошлого года Татагропромбанк ввел ограничения на снятие наличных. Такое решение было принято из-за наплыва клиентов Татфондбанка. При досрочном востребовании вклада в день по предварительной заявке можно было снять до 10 тысяч рублей, а также не более 50 тысяч рублей по истечении срока действия вклада.

Татагропромбанк занимает 371 место в России по размерам активов согласно данным рэнкинга «Интерфакс-100».

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств на фоне паники в социальных сетях.