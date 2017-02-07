В Татарстане спасли замерзающих в машине мужчину и женщину, перевозивших корову с теленком

В Альметьевском районе Татарстана сотрудники МЧС спасли замерзающих в машине мужчину и женщину, которые перевозили корову с теленком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что происшествие случилось накануне около 23 часов на 206 километре трассы Казань-Оренбург.

- 39-летний водитель «Газели» позвонил на единый номер вызова экстренных служб и сообщил, что его автомобиль сломался, и он вместе с 42-летней пассажиркой замерзает на трассе. Также в кузове автомобиля находилась корова с теленком, - сказали в МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели сопроводили сломавшуюся «Газель» до пожарной части и передали пострадавших караулу.