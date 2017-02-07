Фотографии Минниханова с королем попали на первые полосы газет Саудовской Аравии

Президент Татарстана Рустам Минниханов попал на первые полосы газет в Саудовской Аравии, его фото вместе с королем страны Салманом разместили ряд ведущих СМИ страны. Об этом сообщает "Татар Информ".

- В ходе встречи они обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, – сообщает Saudy Press Agency.

В прессе не приводится подробностей переговоров и их темы. "Аль-Джазира" сообщает, что встреча проходила во дворце Ямама в Эр-Рияде.

- В ходе встречи они рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, – отмечает издание.

Отметим, пресс-служба правительства РТ передает, что Рустам Минниханов пригласил короля Саудовской Аравии в Татарстан.

Напомним, ранее стало известно, что Рустам Минниханов накануне побывал в одном из самых священных мест для мусульман - внутри Каабы в Мекке. В ходе посещения Мекки Минниханов совершил малый хадж – умру, отмечается, что только почетные гости короля Саудовской Аравии могут войти внутрь Каабы.