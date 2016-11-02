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«Нам не дали строиться по закону!». Под Казанью цыганский табор может попасть под снос

«Нам не дали строиться по закону!». Под Казанью цыганский табор может попасть под снос
16+
Фото: Денис Петьовка
Цыганский табор в Зеленодольском районе власти района заставляют сносить

В Зеленодольском районе в поселке Айша администрация района судится с табором цыган, проживающим на одном из участков в частном секторе. Из-за того, что на участках расположилось 17 жилых домов, вместо положенных трех, их полагается снести.

Табор поселился в Зеленодольском районе 16 лет назад. София Христова является хозяйкой одного из участков. Три ее сына построили здесь отдельные дома. Дальше дома строились по мере пополнения семейства.

- Это мой участок, это мои сыновья тут построили все, - вспоминает София Христова. - Мы купили три участка с домами, поломали их и построили новые, один из домов - кирпичный. Но не можем же мы все жить в трех домах, нас много!

София и рада бы оформить все по закону, только, говорит, что не разрешают власти. Ее сестра Вера Кальдарос рассказывает, что табор несколько раз обращался с предложением о покупке участка побольше рядом, однако им было отказано.

- Мы просили, чтобы нам дали землю рядом, - говорит Вера Кальдарос. - Мы бы купили ее, пока она была не такая дорогая! Сказали тогда, что это зона затопления. А потом ее продали, там сейчас люди строятся. Почему нам не дали там построить свои дома? Если бы нам дали купить участок, мы бы купили, жили бы нормально!

При этом, рассказывает Вера Кальдарос, им предлагают несколько участков в разных концах района. Табору такой выход из положения кажется невозможным.

- Мы своих родных далеко от себя не отпускаем, - объясняет Вера Кальдарос. - Все вместе живем, мы не можем отделить от себя детей, должны быть все вместе, выручать друг друга, помогать. Мы не можем на другой конец поселка ходить к друг другу!

При этом, отмечает Кальдарос, 14 лет к табору не было никаких претензий. До тех пор, пока в Зеленодольском районе не сменился глава.

- Как новый председатель появился, так все чем-то недовольны. А так жили мы нормально. Платим и за свет, и за воду, и за землю, и за вывоз мусора. Приходили люди, говорили, что грязно. Но у кого весной не грязно? Будет сухо, наши женщины соберутся и уберут тут все. Нам ведь приятно, чтобы и у нас во дворе было культурно, мы постоянно на улице.

Власти: строить дома так близко - опасно

В администрации Зеленодольского района настаивают и ссылаются на заключение независимой экспертной организации: 17 построенных домов представляют опасность для жизни людей и построены с нарушением правил градостроительства. Однако какую именно опасность представляют дома, нам пояснить не смогли.

- Кроме этого, в строениях отмечены нарушения норм СаНПИН: в домах отсутствует водоотвод и канализация, и противопожарной безопасности  - цыгане незаконно подключаются к электричеству на скрутках, - отвечает первый заместитель руководителя исполкома Зеленодольска Александр Старостин. - Иски о сносе поданы не в первые. В 2015 году было подано 4 иска, но в судебных заседаниях ответчики участия не принимали. Судам иски были удовлетворены в полном объеме, ответчики не оспорили решения.

Пока же цыгане изучают результаты независимой экспертизы. Если ответчик проиграет суд, скорее всего, табор оставит обжитое место. Куда бы они могли отправиться, цыгане и сами не знают, но говорят, что они "не кочевые", а потому будет очень сложно.

Ольга Плешкова, 10.02.2017, 14:52
Тэги: Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин10 февраля 2017, 15:08
ненавижу е**нных цыган (с)
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Горожанин10 февраля 2017, 15:10
Наркоторговля-мошеничество-вороство . А так то конечно - у преступности нет национальности !>-(
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Горожанин10 февраля 2017, 15:10
В шею их всех гнать, до самого края Земли.
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Горожанин10 февраля 2017, 15:19
Всё правильно, нечего преступность разводить
2
5
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Горожанин10 февраля 2017, 15:25
Домишки из гуано и палок, даже стену вертикально сложить не могли.
2
5
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Горожанин10 февраля 2017, 15:30
Понабежали цыгане и начали минусовать неугодные комменты :-D
0
9
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Горожанин10 февраля 2017, 15:37
Хай этий цыган!
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Горожанин10 февраля 2017, 15:39
Все снести к чертовой матери..и всех сослать в Сибирь....
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Горожанин10 февраля 2017, 15:42
Все люди имеют право на жилье, только чинарики без откатов даже задницу не оторвут для решения проблем простых людей и не только цыган.
4
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Горожанин10 февраля 2017, 15:57
Строить надо было, если не в высоту, то в глубину.
0
2
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Горожанин10 февраля 2017, 15:57
Стоп. Никто Вам, циганам, Ничего не должен.
Нет разрешения - не стройтесь незаконно, а жалуйтесь. Можно в проказан.
Нечего, уже "потом", после стройки, плакать.
С Вами всегда так, как прищимят Вам хвост - слезами, жалобами и детьми прикрываетесь. Не получается - шлете проклятия.
А по факту посмотреть, кто из Вас, что сделал для Республики - так нет ничего.

Снести, оштрафовать - это нужно сделать было давно.
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5
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ирина10 февраля 2017, 16:04
на постройку недавно тоже разрешения добивалась и в холоде до ноября были на пушках, газ после подключили, как только бумаги получили без них газовики отказывали.
Пусть научатся по кабинетам ходить, а не по базарам!
И детей нужно учить нормально разговаривать и реагировать не нарушая законодательства, не знание не освобождает от ответственности!
0
2
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Горожанин10 февраля 2017, 16:05
Табор - это кочевой образ жизни. Такие фургончики есть в американских фильмах. Запарковал и живешь себе припеваючи.
0
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Горожанин10 февраля 2017, 16:08
тема коней не раскрыта
0
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Горожанин10 февраля 2017, 16:08
Если бы законы подстраивались под меня, а не я под них, знаете как бы я жил. ммм.
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Горожанин10 февраля 2017, 16:10
Меня несколько раз Ц. ......АЯ нация обворовала . У соседки попросили воды , тоже обманули и обворовала. Я им не ВЕРЮ !!!!!
0
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Горожанин10 февраля 2017, 16:12
В середине 80-х цыган попросили покинуть Отары и в Казани нет такого разгула наркоторговли как ,например, в Екатеринбурге, где у цыган чуть лине пятиэтажные коттеджи, а в городе засилье наркомании и ВИЧ. Совпадение? Не думаю.
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Горожанин10 февраля 2017, 16:13
Всем смотреть фильм Бориса Соболева "Цыганское бремя"! И гнать этих тварей быстрее, пока дети наши живы!
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Этого не снесут10 февраля 2017, 16:16
У любимого артиста жены Медведева нашли бизнес
ООО «Строй инвест», 50% которого принадлежит Станиславу Михайлову, было зарегистрировано 9 декабря 2016 года, свидетельствуют данные СПАРК. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Остальные 50% ООО поделены поровну между Вероникой Дворкиной и ООО «УК Инвестпроект».
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Горожанин10 февраля 2017, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
И в перед!
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Горожанин10 февраля 2017, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
В середине 80-х цыган попросили покинуть Отары и в Казани нет такого разгула наркоторговли как ,например, в Екатеринбурге, где у цыган чуть лине пятиэтажные коттеджи, а в городе засилье наркомании и ВИЧ. Совпадение? Не думаю.
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В 80-е годы мы их сожгли в отарах.
0
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