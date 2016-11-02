«Нам не дали строиться по закону!». Под Казанью цыганский табор может попасть под снос

Цыганский табор в Зеленодольском районе власти района заставляют сносить

В Зеленодольском районе в поселке Айша администрация района судится с табором цыган, проживающим на одном из участков в частном секторе. Из-за того, что на участках расположилось 17 жилых домов, вместо положенных трех, их полагается снести.

Табор поселился в Зеленодольском районе 16 лет назад. София Христова является хозяйкой одного из участков. Три ее сына построили здесь отдельные дома. Дальше дома строились по мере пополнения семейства.

- Это мой участок, это мои сыновья тут построили все, - вспоминает София Христова. - Мы купили три участка с домами, поломали их и построили новые, один из домов - кирпичный. Но не можем же мы все жить в трех домах, нас много!

София и рада бы оформить все по закону, только, говорит, что не разрешают власти. Ее сестра Вера Кальдарос рассказывает, что табор несколько раз обращался с предложением о покупке участка побольше рядом, однако им было отказано.

- Мы просили, чтобы нам дали землю рядом, - говорит Вера Кальдарос. - Мы бы купили ее, пока она была не такая дорогая! Сказали тогда, что это зона затопления. А потом ее продали, там сейчас люди строятся. Почему нам не дали там построить свои дома? Если бы нам дали купить участок, мы бы купили, жили бы нормально!

При этом, рассказывает Вера Кальдарос, им предлагают несколько участков в разных концах района. Табору такой выход из положения кажется невозможным.

- Мы своих родных далеко от себя не отпускаем, - объясняет Вера Кальдарос. - Все вместе живем, мы не можем отделить от себя детей, должны быть все вместе, выручать друг друга, помогать. Мы не можем на другой конец поселка ходить к друг другу!

При этом, отмечает Кальдарос, 14 лет к табору не было никаких претензий. До тех пор, пока в Зеленодольском районе не сменился глава.

- Как новый председатель появился, так все чем-то недовольны. А так жили мы нормально. Платим и за свет, и за воду, и за землю, и за вывоз мусора. Приходили люди, говорили, что грязно. Но у кого весной не грязно? Будет сухо, наши женщины соберутся и уберут тут все. Нам ведь приятно, чтобы и у нас во дворе было культурно, мы постоянно на улице.

Власти: строить дома так близко - опасно

В администрации Зеленодольского района настаивают и ссылаются на заключение независимой экспертной организации: 17 построенных домов представляют опасность для жизни людей и построены с нарушением правил градостроительства. Однако какую именно опасность представляют дома, нам пояснить не смогли.

- Кроме этого, в строениях отмечены нарушения норм СаНПИН: в домах отсутствует водоотвод и канализация, и противопожарной безопасности - цыгане незаконно подключаются к электричеству на скрутках, - отвечает первый заместитель руководителя исполкома Зеленодольска Александр Старостин. - Иски о сносе поданы не в первые. В 2015 году было подано 4 иска, но в судебных заседаниях ответчики участия не принимали. Судам иски были удовлетворены в полном объеме, ответчики не оспорили решения.

Пока же цыгане изучают результаты независимой экспертизы. Если ответчик проиграет суд, скорее всего, табор оставит обжитое место. Куда бы они могли отправиться, цыгане и сами не знают, но говорят, что они "не кочевые", а потому будет очень сложно.