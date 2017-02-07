Завтра в ряде домов Вахитовского района Казани не будет воды

Завтра, 9 февраля, в ряде домов Вахитовского района Казани не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

- Это связано с работами по подключению двух водопроводов к магистральным сетям, - говорится в сообщении.

Так, с 9.00 9 февраля до 6.00 10 февраля не будет воды по адресам: ул.Пушкина, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30; ул.Щапова, 1.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам.