Минниханов побывал в одном из самых священных мест для мусульман и выложил фото в соцсети

Только почетные гости короля Саудовской Аравии могут войти внутрь Каабы в Саудовской Аравии

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне побывал в одном из самых священных мест для мусульман - внутри Каабы в Мекке, фото он выложил в соцсетях.

В ходе посещения Саудовской Аравии Минниханов совершил малый хадж – умру, отмечается, что только почетные гости короля Саудовской Аравии могут войти внутрь Каабы.

Минниханову разрешили совершить особый ритуал паломника – прикоснуться к Хаджар аль-асвад, Черному камню.

Кстати



Кааба - святилище в Мекке. Внутри этой кубической постройки хранится "аль-хаджар аль-асвад", "черный камень", одна из важнейших святынь ислама.



Хадж, или паломничество в Мекку, — один из пяти столпов ислама. Хадж длится пять дней: за это время нужно успеть семь раз обойти вокруг Каабы, отстоять положенное время в долине Арафат и семь раз пробежать от холма Сафа к холму Марва и обратно, бросить семь камней в столб, символизирующий шайтана. Вся последовательность хаджа строго расписана, и если не совершить основные ритуалы — паломничество будет считаться недействительным. Совершивший паломничество получает почетный титул "хаджи".