Наверх
По "делу Татфондбанка" полиция задержала еще двух подозреваемых
08:40, сегодня8
Минниханов побывал в одном из самых священных мест для мусульман и выложил фото в соцсети
09:04, сегодня18
Путин подписал закон об отмене уголовного наказания за побои в семье
08:21, сегодня10
Чемпион Боснии в Казани. "Динамо - Казань" принимает "Бимал - Единство"
08:17, сегодня2
ProKazan.ru побывал в казанском травмпункте, в который не страшно заходить
Сегодня в Казани днем ожидается до 16 градусов мороза
06:12, сегодня1
Власти Татарстана вернули Казанской епархии здание Николо-Гостинодворской церкви
20:40, 07.02.201724
В апреле между Ригой и Казанью откроется прямое авиасообщение
19:56, 07.02.20179
Казанские проктологи развеивают мифы о геморрое
В Казани почти на месяц закрывается движение по улице Декабристов
19:18, 07.02.201710
Завтра в Казани ожидается слабый снег и 26 градусов мороза
19:01, 07.02.20171
Задания, нервы и видеонаблюдение: в Казани родители школьников ощутили все "прелести" ЕГЭ
17:59, 07.02.201716
Рубрика "Давай познакомимся" объединяет сердца!
Тест редакции: Как проверить, коренной ли казанец ваш знакомый или провинциал?
17:57, 07.02.201721
В Татарстане мужчина привез школьницу домой и изнасиловал, а затем дал ей денег на такси
17:46, 07.02.201761
Tele2 меняет правила игры
17:17, 07.02.2017
В Челнах колесо от ехавшей машины влетело в дворников: появилось видео
16:35, 07.02.20178
Герман Греф наградил «Банк Татарстан» как лучшее отделение Сбербанка в стране
16:33, 07.02.201710
СМИ: власти отказались от завершения программы бесплатной приватизации жилья
16:03, 07.02.20174
Казанец выбросил с балкона 9 этажа девушку, которая переписывалась с другим: она погибла
15:55, 07.02.201737
В Елабуге хотят переименовать площадь Ленина в Хлебную
15:17, 07.02.201733
Volkswagen показал новый для России Polo в комплектации Life
15:15, 07.02.20176
На возводимом ПСО "Казань" стадионе в Самаре пытались украсть металлоконструкции
15:13, 07.02.20178
Дети научили волейболисток «Динамо-Казань» лепить из пластилина снеговиков
15:07, 07.02.2017
В Татарстане лоб в лоб столкнулись «Хендэ Солярис» и «Рено Дастер»: есть погибший
14:47, 07.02.201717
ГИБДД: в Казани остановили пьяного водителя рейсового автобуса
14:42, 07.02.20176
В Москве пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» отказали в митинге
14:17, 07.02.201712
СМИ: Минобороны разработало авиационные правила эксплуатации дронов
14:06, 07.02.20174
В Татарстане возбудили дело из-за "скидок в 90 процентов" в магазине Gloria Jeans
14:04, 07.02.20179
В РТ воспитательница детсада оказалась в центре скандала из-за фото на ведре для еды
13:46, 07.02.201759
Около Миллениума девушка на "Ладе" врезалась в столб: пострадали двое
13:30, 07.02.201723
“Газпром Транс Газ Казань” не комментирует, почему добивается сноса домов в Осиново
13:18, 07.02.201748
"Инженерные" экскурсии в Казани: на чем держится минарет и почему не падает башня Сююмбике
13:13, 07.02.20174
Завтра в ряде домов Авиастроительного и Советского районов Казани не будет света
12:47, 07.02.20172
Жителей Татарстана предупреждают: заканчивается бесплатная приватизация жилья
11:40, 07.02.20178
Минэкологии РТ: в Казанку через "ливневку" слили сточные воды
11:33, 07.02.20176
В Казани украли 2000 бочек с пивом, изменив адрес доставки
10:59, 07.02.201727
В Татарстане будут судить парня за нацистское граффити
10:57, 07.02.201741
Китай разработает для ВСМ «Москва-Казань» сверхскоростные поезда
10:13, 07.02.201724
Крупнейшая компания Татарстана выпустила корпоративный календарь с обнаженными мужчинами
09:46, 07.02.201725
СМИ: в Казани на Кубке Конфедераций за футбольными фанатами будут следить дирижабли
09:45, 07.02.20174
Клиенты Татфондбанка пожаловались Минниханову на Агентство по страхованию вкладов
09:21, 07.02.201715
Афиша на неделю 6-12 февраля: аллея Влюбленных, "Белые" шутки и автограф хоккеиста
09:00, 07.02.20171
Росздравнадзор: в санатории в Боровом Матюшино главврач работал без спецобразования
08:48, 07.02.201725
Полиция Татарстана задержала первого подозреваемого по "делу Татфондбанка"
08:28, 07.02.201732
Сегодня в Казани сохранится морозная погода
06:15, 07.02.2017
СМИ: из-за новой модели снабжения тарифы на тепло в Казани могут вырасти более чем на 50%
20:08, 06.02.201759
Популярный интернет-магазин Aliexpress ограничил бесплатную доставку товаров в Россию
19:57, 06.02.201722
СМИ: Анкор Банк ввел ограничения на выдачу денег вкладчикам
19:21, 06.02.201730
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и 19 градусов мороза
18:49, 06.02.20172
Где есть блины в Казани, не дожидаясь Масленицы: с черным тестом, муссом и вкусом "Мехико"
18:06, 06.02.2017
Появилось фото казанца, подозреваемого в надругательстве над девочкой из Украины
17:28, 06.02.201735
В феврале в Казани ожидается новая «волна» эпидемии гриппа
16:47, 06.02.20177
Hyundai показал обновленный седан Solaris для России
16:44, 06.02.201732
В Татарстане вожатый детского лагеря надругался над воспитанником
16:27, 06.02.201716
В Казани сотрудника исполкома задержали за взятку в 900 тыс рублей за махинации с землей
16:00, 06.02.201732
В Челнах осудили мужчину, который при изнасиловании заразил гонореей 4-летнюю падчерицу
15:56, 06.02.201712
"Багровые реки" в Залесном: экологи обнаружили там ядовитый фенол, нитриты и фосфаты
15:15, 06.02.201727
На улице Баумана около памятника Шаляпину снова проломили голову парню
14:50, 06.02.201728
В Казани мужчина украл у курьера посылку с телефонами на 500 тыс рублей
14:47, 06.02.20173
Зилант, подаренный Шаймиеву, и декорации с ЧМ: чем сейчас живет Фабрика Алафузова
14:20, 06.02.201717
В Казани нашли мертвым мужчину с саморезом в голове
14:07, 06.02.201719
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Минниханов побывал в одном из самых священных мест для мусульман и выложил фото в соцсети

Минниханов побывал в одном из самых священных мест для мусульман и выложил фото в соцсети
16+
Фото: vk.com/rnm
Только почетные гости короля Саудовской Аравии могут войти внутрь Каабы в Саудовской Аравии

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне побывал в одном из самых священных мест для мусульман - внутри Каабы в Мекке, фото он выложил в соцсетях.

В ходе посещения Саудовской Аравии Минниханов совершил малый хадж – умру, отмечается, что только почетные гости короля Саудовской Аравии могут войти внутрь Каабы.

Минниханову разрешили совершить особый ритуал паломника – прикоснуться к Хаджар аль-асвад, Черному камню.

 
 

Кстати

Кааба - святилище в Мекке. Внутри этой кубической постройки хранится "аль-хаджар аль-асвад", "черный камень", одна из важнейших святынь ислама.

Хадж, или паломничество в Мекку, — один из пяти столпов ислама. Хадж длится пять дней: за это время нужно успеть семь раз обойти вокруг Каабы, отстоять положенное время в долине Арафат и семь раз пробежать от холма Сафа к холму Марва и обратно, бросить семь камней в столб, символизирующий шайтана. Вся последовательность хаджа строго расписана, и если не совершить основные ритуалы — паломничество будет считаться недействительным. Совершивший паломничество получает почетный титул "хаджи".

Н. Вильданов, 08.02.2017, 09:04
Тэги: Религия, Рустам Минниханов
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин08 февраля 2017, 09:10
Тоже хочу посетить это место с сыном в ближайшем будущем. Молодец президент, не забывает о духовной жизни
13
6
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:12
В ответ на комментарий пользователя
Тоже хочу посетить это место с сыном в ближайшем будущем. Молодец президент, не забывает о духовной жизни
Развернуть
Без духовного направления пути, нет и смысла в существовании. Об это и забыло большинство местных комментаторов. Они жалуются на материальные вещи, не понимая, что это результат их же мышления
11
6
Согласны с автором?
халиков и08 февраля 2017, 09:17
Эээххх меня не взял на отмытие грешков((( только о себе и о своих грехах думает и не работает как я!!!
3
6
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:18
В ответ на комментарий пользователя
Тоже хочу посетить это место с сыном в ближайшем будущем. Молодец президент, не забывает о духовной жизни
Развернуть
Твой презилент на твои деньги полетел туда, а ты всю жызнь копи и один не полетишь туда!!!
2
9
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:19
Совесть не отмоешь, братан!
1
6
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:21
В ответ на комментарий пользователя
Совесть не отмоешь, братан!
Развернуть
Ты спросил их что есть совесть?! У этих людей совести нет!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:21
Надуманно-придууманно шоб дурить, держать подгнетом и властвовать. Это всего лишь инструмент.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:23
Там что, селфи можно делать!? Это уже не серьёзно.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:24
Как можно в свещенное место пойти с такими грехами?!!! Когда же вас всех щинов покарает наш бог и аллах?!!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:25
Счастливчик. Пусть Всевышний простит его и наши грехи.
5
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:26
В ответ на комментарий пользователя
Счастливчик. Пусть Всевышний простит его и наши грехи.
Развернуть
Наши грехи пусть простить а его в аду подождут!!!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:32
В ответ на комментарий пользователя
Твой презилент на твои деньги полетел туда, а ты всю жызнь копи и один не полетишь туда!!!
Развернуть
с чего вы взяли, что она на мои деньги полетел? Он полетел на встречу с королем Саудовской Аравии, их страна очень интересуется инвестициями в Татарстан. А данное мероприятие наиболее благотворно скажется на сотрудничестве с исламским миром
6
1
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:32
В ответ на комментарий пользователя
Без духовного направления пути, нет и смысла в существовании. Об это и забыло большинство местных комментаторов. Они жалуются на материальные вещи, не понимая, что это результат их же мышления
Развернуть
С миллиардами о духовном думать вся проще. Когда ты думаешь о том, что завтра жрать будешь, о духовном как-то слабее думается.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:33
В ответ на комментарий пользователя
С миллиардами о духовном думать вся проще. Когда ты думаешь о том, что завтра жрать будешь, о духовном как-то слабее думается.
Развернуть
А ты думай о миллиардах и они у тебя будут. Ведь мысли порождают действие
2
2
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:34
В ответ на комментарий пользователя
А ты думай о миллиардах и они у тебя будут. Ведь мысли порождают действие
Развернуть
Ты мечтатель?!
0
0
Согласны с автором?
sativa3108 февраля 2017, 09:36
лучше бы бабуле помог,дорогу перейти.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:36
В ответ на комментарий пользователя
с чего вы взяли, что она на мои деньги полетел? Он полетел на встречу с королем Саудовской Аравии, их страна очень интересуется инвестициями в Татарстан. А данное мероприятие наиболее благотворно скажется на сотрудничестве с исламским миром
Развернуть
Приведи примеры инвечтиций!!! И в чем моя выгода от этого?! От этого у меня карман будет полон денег и смогу слетать так же захватив семью где это свещенное место?! Ты мечтатель тоже?!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:41
В ответ на комментарий пользователя
лучше бы бабуле помог,дорогу перейти.
Развернуть
Мв простой народ поможем а они давить будут под колесами и обдирать по жкх!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:45
В ответ на комментарий пользователя
Приведи примеры инвечтиций!!! И в чем моя выгода от этого?! От этого у меня карман будет полон денег и смогу слетать так же захватив семью где это свещенное место?! Ты мечтатель тоже?!
Развернуть
Татарстан лучший регион по инвест-климату в России, это факт, погугли. Больше инвестиций в России это Казань, и понятно Москва
1
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:49
Как приятно видеть, что за рулем нашего региона человек ещё не забыл о Боге
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:49
Уважаю!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2017, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Татарстан лучший регион по инвест-климату в России, это факт, погугли. Больше инвестиций в России это Казань, и понятно Москва
Развернуть
врешь ты врешь ты гад вор урод заткни ролт свой поганный1 и неври!!! думаю дьявол тебя ждет на т ом светеитвоегопатрона сковродки готовят на котрых тебя с твоим нащальником будут жарить и никакой хадж вас неспасет

готовь пятки вних черти гвозди тебе заколавчивать будут а то инвсетициии плюнуть б ы те врожу
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани