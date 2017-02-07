Улица Гладилова: от «поставщика Двора Его Императорского Величества» до лофт-квартала

Портал ProKazan.ru выяснил, как изменилась одна из самых старых улиц казанского Заречья за 120 лет

Сегодня в рубрике «Историческая Казань», посвященной истории городских улиц, парков и площадей, речь пойдет о старинной улице Гладилова.

120 лет назад она называлась Архангельской и являлась главной улицей промышленной Ягодной слободы, на которой было расположено одно из крупнейших производств дореволюционной Казани – заводы купца Алафузова.

Сегодня улица является одним из немногих мест города, где в большом количестве сохранилась старинная промышленная застройка. Многие из этих зданий планируется преобразовать в лофт-квартал.

История улицы Гладилова до конца 19 века

Во времена Казанского ханства на месте современной улицы Гладилова шумел дикий и почти нетронутый лес. Согласно татарским легендам, он назывался Джилякле урман – Ягодный лес. В нем было много малины, земляники, клубники и других диких ягод. Поблизости от него располагалось татарское село Джилякле – Ягодное.

В 1552 году после покорения Казани село и прилегающие к нему лесные угодья царь Иван Грозный подарил казанскому воеводе – князю Петру Булгакову. С этого момента начинается заселение этих мест переселенцами из русских земель.

ВИД НА ЗИЛАНТОВ МОНАСТЫРЬ СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ ГЛАДИЛОВА

В 1584 году эти места переданы во владение Казанской епархии, а село, которое к тому времени получило название Ягодная Поляна, стало личной собственностью казанского архиепископа Тихона.

Уже с 16 столетия село стало славиться своими мастерами-кожевенниками.

В середине 18 века село было выведено из владений Казанской епархии и стало называться селом Ягодным Паратской волости Казанской губернии.

Вплоть до конца 18 – начала 19 веков Ягодное было типичным пригородным селом Казани. На его улицах стояли преимущественно невысокие деревянные дома, а вокруг шумели леса, на лугах пасся скот местных крестьян.

СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА АРХАНГЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ СО СТОРОНЫ СТАРОГО РУСЛА КАЗАНКИ НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ

Крупным событием в жизни села стало строительство церкви Смоленской Божией Матери. Великолепный храм в стиле барокко был возведен во второй половине 1770-х годов и очень напоминал своим видом казанский собор Петра и Павла.

Тихая и размеренная жизнь Ягодного уходит в прошлое с конца 18 столетия, когда к северу от села началось сооружение одного из крупнейших в Российской империи пороховых заводов.

Предприятие активно развивалось, расширялось, увеличивался ассортимент производимой продукции. Вокруг завода вскоре выросла жилая Пороховая слобода.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ В ПОРОХОВОЙ СЛОБОДЕ ВОЗЛЕ УЛИЦЫ ГЛАДИЛОВА

А село Ягодное с его улицами стало естественной дорогой, которая связывала Пороховой завод и прилегающую к нему слободу с Адмиралтейской слободой и центром города.

Помимо этого, Архангельская улица служила дублером Московского тракта – дороги на Москву, начинавшейся в те годы от Адмиралтейской слободы.

Нередко в весеннее время, во время разлива Казанки (старое русло которой тогда омывало Адмиралтейскую слободу) она оказывалась отрезанной и от Московского тракта, и от остальной части города, поэтому транспортный поток, двигавшийся между городами, перемещался в соседнюю Ягодную слободу.

ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОГО УЧИЛИЩА НА УЛИЦЕ ГЛАДИЛОВА В НАШИ ДНИ

В 1806 году по инициативе священника Смоленского храма Ивана Бельского было открыто первое в селе учебное заведение – начальное училище. На момент присоединения села к Казани начальное училище оказалось единственным учебным заведением подобного рода во всем городе.

В 1825 году село Ягодное вошло в границы Казани и стало называться Ягодной слободой. С этого времени улица Архангельская, имевшая выгодное расположение вдоль берега Казанки, начинает застраиваться двухэтажными зданиями. Среди них были и особняки богатых казанских купцов.

ДОМ КУПЦА СВЕШНИКОВА НА УЛИЦЕ ГЛАДИЛОВА В НАШИ ДНИ

Так, в начале 1830-х годов на Архангельской улице возле храма архитектором Шмидтом возводится дом купца П. Свешникова, владельца медно-литейного завода в соседней Адмиралтейской слободе.

Одновременно с этим в Ягодной слободе (а также в соседней Адмиралтейской) активно развивалось кожевенное производство – здесь, благодаря близости к реке, находилось большое количество мастерских.

ДОМ КУПЦА КОТЕЛОВА НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ

В это же время, в 1833 году, почти напротив особняка Свешникова по проекту архитектора П. Пятницкого возводится не менее красивый особняк – дом купца-кожевенника Котелова.

Великолепное трехэтажное здание с шестью классическими колоннами долгое время служило доминантой улицы, но впоследствии было закрыто корпусами будущего Льнокомбината (сегодня оно также располагается на его территории).

Во второй половине 19 столетия настоящим хозяином улицы Архангельской становится купец Иван Алафузов.

КУПЕЦ ИВАН АЛАФУЗОВ (В ЦЕНТРЕ В БЕЛОМ) СРЕДИ РАБОТНИКОВ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СНИМОК КОНЦА 19 ВЕКА

Уроженец Ставрополя, Алафузов приехал в Казань в 1856 году, а уже спустя два года на правах пайщика являлся совладельцем Казанского кожевенного завода. Вскоре Алафузов и другой купец Сергей Александров приобретают все производство и становятся его единственными владельцами.

Спустя несколько лет купцы породнились – Иван Алафузов женился на дочери Сергея Александрова Людмиле.

На рубеже 1860-70-х годов Алафузов, обладавший к тому времени огромными средствами, принялся за масштабную промышленную реконструкцию Ягодной слободы и ее главной Архангельской улицы.

ВИД НА АЛАФУЗОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СО СТОРОНЫ СТАРОГО РУСЛА КАЗАНКИ, СНИМОК РУБЕЖА 19-20 ВЕКОВ

Вместе с Сергеем Александровым он скупал участки и кожевенные мастерские в Ягодной слободе. Так, среди прочего, им удалось приобрести кожевенный завод Филипповой, юфтовое предприятие Журавлева, а также ряд жилых домов.

В 1862 году рядом с кожевенным заводом Алафузов начинает возводить здание ткацкой фабрики, которое было закончено в 1865 году. На ней было налажено производство брезента, в котором сильно нуждалась русская армия.

В 1870 году после смерти Сергея Александрова Алафузов скупил его долю у наследников и стал единственным хозяином огромной промышленной империи, разместившейся на территории Ягодной (и отчасти Адмиралтейской) слободы.

СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА АРХАНГЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

В целях создания производства мирового уровня Алафузов неоднократно совершал поездки за границу и оснащал свои предприятия европейским оборудованием. Как итог, в скором времени заводы Алафузова оказались одними из ведущих в России.

А новая ткацкая фабрика и вовсе стала центром текстильной промышленности Поволжья, Урала и Сибири.

Изделия, изготовленные на его казанских заводах, приобрели огромное количество наград на российских и международных промышленных выставках, а сам Иван Алафузов был пожалован титулом статского советника (и, тем самым, потомственным дворянством) и титулом «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

ВИД НА АЛАФУЗОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СО СТОРОНЫ СТАРОГО РУСЛА КАЗАНКИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ, СНИМОК РУБЕЖА 19-20 ВЕКОВ

После смерти Ивана Алафузова хозяевами его промышленной империи стали родственники купца. Председателем правления была назначена дочь предпринимателя Лидия, а директором-распорядителем – родной брат купца Николай Алафузов, много сделавшие для дальнейшего развития Ягодной слободы.

Именно в таком состоянии бурного развития Архангельскую улицу застал профессор Казанского императорского университета Николай Загоскин, издавший в 1896 году путеводитель «Спутник по Казани».

Улица Архангельская (предшественница современной улицы Гладилова) в конце 19 века

К концу 19 века, несмотря на отдаленность от центра, Архангельская улица превратилась в полноценную часть города.

ПАВИЛЬОН АЛАФУЗОВА НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ

Наряду с купеческими особняками, великолепным храмом в честь Смоленской иконы Божией Матери и начальным училищем, здесь располагался крупнейший в городе промышленный район, состоявший из предприятий наследников купца Ивана Алафузова.

Это был настоящий «город в городе», в который входили оборудованная по последнему слову техники льнопрядильная фабрика, два здания ткацкой фабрики, а также кожевенный завод.

Здесь выпускалось огромное количество наименований продукции, среди которых непромокаемые ткани для военных и гражданских нужд.

Предприятия располагались прямо на берегу Казанки и имели возможность осуществлять доставку сырья и продукции речным путем с помощью пароходов.

ЗИЛАНТОВ МОНАСТЫРЬ КАЗАНИ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА. НА КЛАДБИЩЕ ЭТОГО МОНАСТЫРЯ БЫЛ ПОХОРОНЕН ОСНОВАТЕЛЬ АЛАФУЗОВСКОЙ «ПРОМЫШЛЕННОЙ ИМПЕРИИ» ИВАН АЛАФУЗОВ

Оценивая масштаб производства Алафузовских предприятий, Николай Загоскин пишет, что в конце 19 века лидером по сумме производства в Казани являлся стеариново-мыловаренный завод братьев Крестовниковых (ныне «Нэфис» на площади Вахитова, прим. автора) с 1600 рабочих.

Однако льнопрядильный завод наследников купца Алафузова, сумма производства которого составляла «скромные» 500 тысяч рублей, являлся работодателем аж для 1902 рабочих, являясь лидером в городе по этому показателю.

Помимо собственно предприятий, Алафузовым принадлежал на Архангельской улице и ряд других зданий. Например, бывшие особняки купцов Свешникова и Котелова. В последнем разместилось правление алафузовских предприятий, окруживших здание со всех сторон.

ВИД НА ЯГОДНУЮ СЛОБОДУ ИЗ КРЕМЛЯ ВО ВРЕМЯ РАЗЛИВА КАЗАНКИ

С соседней Адмиралтейской слободой Архангельская улица (и Ягодная слобода в целом) была связана деревянным мостом через Казанку.

Мост назывался Ягодинским и был временным – в дни весеннего половодья, когда Казанка выходила из берегов, его разбирали, а потом собирали вновь. Однако бывало, что стихия сносила мост сама. В таких случаях организовывался перевоз на лодках.

На территорию другой «соседки», слободы Гривки, с Архангельской улицы можно было попасть по дамбе (также созданной на случай весеннего половодья и затопления соседних низких территорий).

КАРТА КАЗАНИ 1925 ГОДА. НА НЕЙ ПОКАЗАНЫ ДАМБЫ, СВЯЗЫВАВШИЕ АРХАНГЕЛЬСКУЮ УЛИЦУ И ЯГОДНУЮ СЛОБОДУ С ГРИВКОЙ И АДМИРАЛТЕЙСКОЙ СЛОБОДОЙ

В центр города можно было попасть на выбор – либо через Адмиралтейскую слободу и Адмиралтейскую дамбу, либо через Кизическую дамбу и Гривку.

Слабым местом Архангельской улицы (и Ягодной слободы в целом) являлся общественный транспорт. Ближайший трамвай (первой линии), на котором можно было доехать до центра города, располагался в соседней Адмиралтейской слободе. До него приходилось добираться пешком по мосту через Казанку.

Архангельская улица, как и остальные улицы Ягодной слободы, обслуживалась шестой полицейской и пожарной частью, расположенной в соседней Адмиралтейской слободе.

История Архангельской улицы (улицы Гладилова) с конца 19 века до наших дней

1898-1900 годы. На Архангельской улице на средства наследников купца Ивана Алафузова строится Дом просвещения имени императора Александра II, предназначенный для работников алафузовских предприятий.

ДОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

По меркам начала 20 века это был роскошный клуб для рабочих с полным набором музыкальных инструментов и театральным реквизитом. Кроме того здесь действовала библиотека, доступная для всех работников предприятия.

В великолепном двухэтажном здании для рабочих нередко организовывали театральные представления. Поэтому среди них Дом просвещения нередко называли Театром Алафузова.

Помимо спектаклей, на сцене Дома просвещения часто выступали именитые артисты. Среди них – певец Федор Шаляпин.

ДОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II СО СТОРОНЫ СТАРОГО РУСЛА КАЗАНКИ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

1905 год, январь. Под влиянием событий «кровавого воскресенья» в Санкт-Петербурге и нарастания стачечного движения по всей стране, устроили забастовку и рабочие алафузовских предприятий.

Забастовка продолжалась четыре дня – с 20 по 23 января и привела к разгулу стачечного движения по всей Казани. Под влиянием алафузовцев в последующие дни забастовали рабочие заводов Свешникова, Крестовниковых и других предприятий города.

Как результат – на заводах и фабриках Алафузова рабочий день был сокращен на два часа, также была повышена заработная плата.

1905 год, июль. 7 июля на Алафузовских заводах и фабриках начинается очередная крупная стачка, подготовленная Казанским комитетом РСДРП.

Сразу после ее начала на предприятие прибывают вице-губернатор, полицмейстер и старший фабричный инспектор, которые пытаются уговорить работников прекратить забастовку и вернуться в цеха. Однако рабочие отказываются сделать это.

СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА ВАЛЕНТИНА СЕРОВА

Под давлением бастующих вице-губернатор пошел на уступки. Среди прочего, алафузовцы на некоторое время добились свободы собраний, которая была использована для дальнейшей пропаганды революционных идей.

Вечером того же дня 3000 рабочих алафузовских предприятий собрались на соседних с Ягодной слободой лугах, чтобы обсудить дальнейшие требования к администрации. Среди них такие, как восьмичасовой рабочий день, дальнейшее повышение зарплаты, отмену штрафов за провинности на работе, оплачиваемые больничные и общее улучшение условий труда.

Однако в последующие дни власти Казани, напуганные масштабом стачечного движения на алафузовских предприятиях, ввели в Ягодной слободе военное положение и наводнили ее полицейскими и войсками. Кроме того, в помощь им в город были вызваны уральские казаки. Стачку решено было прекратить.

1917 год. К началу 1917 года численность работников алафузовских предприятий, расположенных на Архангельской улице, выросла с конца 19 века более чем в 5 раз, составив 10 125 человек. А уставной капитал заводов и фабрик за тот же период увеличился с 4 млн до 14 млн рублей.

ДОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И ЭТО ЖЕ ЗДАНИЕ В НАШИ ДНИ

1917 год. Рабочие алафузовских фабрик и заводов принимают активное участие в событиях Февральской и Октябрьской революций. Многочисленные митинги и собрания работников предприятий проходили главным образом в Доме просвещения имени императора Александра II, который после Октября 1917 года был переименован во Дворец трудящихся.

1918 год, август-сентябрь. В августе 1918 года отряды белочехов и белогвардейцев под командованием полковника Каппеля берут Казань. Красная армия отходит в направлении Свияжска. Однако в городе осталось большое количество рабочих, многие из которых пострадали из-за обвинений в сотрудничестве с большевиками. Кроме того, большое недовольство вызвала мобилизация работников казанских заводов в Народную армию

В результате 3 сентября под руководством большевистского подполья среди рабочих Алафузовских предприятий и Порохового завода вспыхнуло вооруженное восстание.

Восстание было жестоко подавлено – многих рабочих бросили в тюрьмы, а некоторые были расстреляны. Однако на подавление восстания были брошены лучшие силы белых, что подорвало их боевой дух и поселило среди них неуверенность в собственных силах.

ПРИКАЗЫ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО КОМЕНДАНТА КАЗАНИ ПОЛКОВНИКА ГРИГОРЬЕВА И УПОЛНОМОЧЕННОГО КОМУЧА ЛЕБЕДЕВА О МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА В ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ И В НАРОДНУЮ (БЕЛУЮ) АРМИЮ

В результате уже спустя несколько дней, 10 сентября, Красная армия отбила Казань – белочехи и части Каппеля отступили на юг в сторону Симбирска и Самары.

1918 год, октябрь. Заводы и фабрики Алафузовых (и другие частные производства на Архангельской улице) были национализированы. Впоследствии льнопрядильный завод Алафузовых был переименован в льнокомбинат имени В. И. Ленина.

1920 год. В одном из зданий на Архангельской улице открывается городская амбулатория №8 (Дальнеархангельская). Амбулатория – медицинское учреждение, сотрудники которого оказывали пациентам помощь на дому или принимали их в кабинетах. При этом здесь не было больничных коек.

В отличие от поликлиники, медицинское обслуживание осуществлялось только по основным направлениям, таким, как терапия, хирургия, стоматология.

ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ №17 НА УЛИЦЕ ГЛАДИЛОВА (БЫВШЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ) В НАШИ ДНИ

В 1927 году амбулатория преобразована в городскую поликлинику №4, обслуживавшую Пролетарский (затем Кировский) район. Сегодня это городская поликлиника №17.

1928 год. Архангельская улица переименована в честь большевика и активного участника событий 1917-1918 годов в Казани Ивана Гладилова.

Справка



Иван Гладилов родился в 1894 году в деревне Лобыжки Свияжского уезда Казанской губернии в бедной крестьянской семье. В юношеском возрасте переехал в Казань, где поступил на работу на одно из предприятий Заречья. Там он стал революционером. В 1912 году он принял участие в массовой стачке городских рабочих.



В 1914 году после начала Первой мировой войны Гладилова призывают в армию. В 1916 году он возвращается в Казань и вскоре вступает в партию большевиков. Принимает активное участие в событиях Февральской и Октябрьской революций 1917 года. В частности, в Октябре 1917 года участвовал в разоружении казанских юнкеров.

ИВАН ГЛАДИЛОВ

В августе 1918 года, когда белочехи заняли Казань, Гладилов с частью других коммунистов отплыл в район Свияжска, где участвовал в защите от белых Романовского железнодорожного моста через Волгу (ныне – Зеленодольский железнодорожный мост). После того, как Красная армия вернула Казань, находился на партийной работе в заречной части города.



В начале 1920 года был направлен в составе продотряда в Мамадышский и Чистопольский уезды Казанской губернии, где принимал участие в изъятии хлеба у крестьян (продразверстке). Но если командировка в Мамадышский уезд прошла относительно спокойно, то в Чистопольском уезде Гладилов был убит.



Спустя восемь лет после гибели видного большевика в его честь решено было назвать одну из главных улиц казанского Заречья, где он и начинал революционный путь.

ГОРБАТЫЙ МОСТ В НАШИ ДНИ

1930 год. Открыто движение по первому в Казани железобетонному мосту через Казанку (Горбатому мосту), связавшему улицу Гладилова и промышленное Заречье с Адмиралтейской слободой, а через нее и с центром города.

Этому мосту не везло с самого начала. Уже в 1928 году, когда было практически готово основание моста, уже законченные конструкции рухнули вниз. В январе 1930 перед самым открытием произошла новая авария – на одной из эстакад появилась сквозная трещина, и лопнули 4 железобетонных стойки.

СХЕМА ТРАМВАЙНЫХ ЛИНИЙ КАЗАНИ 1935 ГОДА. СЕДЬМАЯ ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗЫВАЛА УЛИЦУ ГЛАДИЛОВА С ЦЕНТРОМ ГОРОДА ЧЕРЕЗ ГОРБАТЫЙ МОСТ

Тем не менее, уже 4 апреля по мосту открылось конное движение, а на следующий день его открыли и для автомобилей. К 28 июня на мосту уложили рельсы и пустили трамвай – первый трамвай на территории Ягодной слободы. Однако уже в 1937 году трамвайное движение по мосту было прекращено навсегда.

1933 год. Решением городских властей была разрушена церковь Смоленской иконы Божией Матери, которая полтора века служила главным украшением Архангельской улицы. Впоследствии на ее месте было построено здание школы (ныне русско-татарская средняя школа №81). В 1958 году во дворе школы установили памятник революционеру Сергею Кирову.

СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА УЛИЦЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ (СОВРЕМЕННАЯ ГЛАДИЛОВА) НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ И ШКОЛА НА ЕЕ МЕСТЕ В НАШИ ДНИ

1941-1945 годы. В годы Великой Отечественной войны во Дворце трудящихся (бывшем Доме просвещения имени императора Александра II) на улице Гладилова разместился военный госпиталь. Также в этом здании проживали эвакуированные жители блокадного Ленинграда.

1950 год. Дворец трудящихся переименовали в Дом культуры Казанского льнокомбината имени В. И. Ленина. Вплоть до конца 1980-х годов в здании работали народный русский и татарский театры, хор мальчиков, струнный и духовой оркестры, а также кружки гимнастики и хореографии.

КАРТА КАЗАНИ 1957 ГОДА (ГОД ОБРАЗОВАНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА), НА КОТОРОЙ ЧЕРНЫМИ ЛИНИЯМИ ПОКАЗАНЫ ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВЕДЕННЫЕ К ПОДЪЕМУ УРОВНЯ ВОДЫ. СРЕДИ НИХ ПОКАЗАНЫ ДАМБЫ, ОТРЕЗАВШИЕ СТАРОЕ РУСЛО КАЗАНКИ ОТ БОЛЬШОЙ ВОДЫ

1957 год. В результате образования Куйбышевского водохранилища и изменение русла Казанки старое русло реки (вдоль которого и проходила улица Гладилова) было отрезано от большой воды и со временем превратилось в болото.

Тем самым, предприятия, расположенные на улице Гладилова, лишились прямого доступа к воде (и возможности доставки по ней своей продукции). Кроме того, территория за улицей, прежде являвшаяся своеобразными речными воротами города, начала превращаться в заброшенное и заболоченное место, заросшее камышом и кустарником.

СТАРОЕ РУСЛО КАЗАНКИ ЗА УЛИЦЕЙ ГЛАДИЛОВА В НАШИ ДНИ

Также резко снизилось и значение Горбатого моста, который из моста через бурную реку превратился в мост через заброшенное болото. В 1960-е годы его признали аварийным и запретили движение по нему автомобилей.

Однако, по воспоминаниям старожилов, еще в 1970-е годы по Горбатому мосту курсировал троллейбусный маршрут №4, соединявший улицу Гладилова с Адмиралтейской слободой и центром города. После этого троллейбусы перевели отсюда на соседнюю улицу Несмелова (возле речного техникума, прим. автора), а мост окончательно превратился в пешеходный.

ОБВЕТШАВШИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГОРБАТОГО МОСТА

1990-2000-е годы. С началом эпохи рыночных отношений для Льнокомбината имени Ленина (бывшее предприятие Алафузовых) настали черные дни – произошло резкое сокращение производства, а часть заводских корпусов оказалась заброшена.

К этому же времени значительная часть исторических зданий на улице Гладилова пришла в ветхое состояние.

ОДНО ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ БЫВШИХ АЛАФУЗОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕТОМ 2014 ГОДА

1990 год. Обветшавшее здание Дома культуры Льнокомбината (бывший Дворец трудящихся и дом просвещения имени императора Александра II) было закрыто.

1996 год. В здании бывшего Дома культуры Льнокомбината провели частичный ремонт и передали его Татарскому театру юного зрителя (Татарский ТЮЗ), который размещался в нем до последнего времени. В 2010-е годы из-за аварийности историческое здание вновь опустело.

ЗДАНИЕ ТАТАРСКОГО ТЮЗА В НАШИ ДНИ

2009 год. Специалисты, обследовавшие Горбатый мост, признали его аварийным и опасным даже для пешеходов. В результате мост был закрыт для прохода людей, а с двух сторон его перекрыли металлическими листами.

Тем не менее, многие жители прилегающих к улице Гладилова кварталов, а также Адмиралтейской слободы, пользуются им до сих пор на свой страх и риск.

ДОРОГА К ГОРБАТОМУ МОСТУ С УЛИЦЫ ГЛАДИЛОВА В НАШИ ДНИ

2010-е годы. Улица Гладилова попала в масштабный проект по возрождению Адмиралтейской слободы и старого русла Казанки. Одновременно с этим была проведена реставрация части старинных зданий.

Так, были отреставрированы здание начального училища и дом купца Свешникова.

ВОССОЗДАННОЕ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА АЛАФУЗОВА НА УЛИЦЕ ГЛАДИЛОВА В НАШИ ДНИ

А вот зданию, где в прошлом размещались магазин купца Алафузова, повезло меньше. Сооружение серьезно пострадало в результате пожара, а после и вовсе было разобрано. На его месте было фактически возведено новое здание, в своих формах повторяющее предшественника.

Ожидает своего часа и красивейший особняк Котелова во дворе Льнокомбината, в котором до революции размещалось правление алафузовских предприятий.

ЦЕХ ЛЬНОКОМБИНАТА СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ НА УЛИЦЕ ГЛАДИЛОВА

2015 год. Президент РТ Рустам Минниханов посетил ряд исторических объектов на улице Гладилова. В частности, глава республики побывал на территории Льнокомбината, где ему представили проект по созданию технопарка «Ремесленный центр Алафузовские мануфактуры» - центра креативного мастерства (или лофт-квартала).

По планам авторов проекта, в бывших промышленных корпусах должны разместиться дизайнеры, модельеры, художники и представители других творческих профессий. При этом внешний вид исторических зданий планируется сохранить по максимуму.

РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ КОРПУСОВ БЫВШИХ АЛАФУЗОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УЛИЦЕ ГЛАДИЛОВА

Также в ходе посещения объекта было заявлено о намерениях открыть доступ с улицы Гладилова к ее жемчужине – дому Котелова, провести реставрацию обветшавшего здания Татарского ТЮЗа (бывшего Дома просвещения имени императора Александра II) и отремонтировать Горбатый мост с целью возобновления по нему пешеходного движения.

Улица Гладилова в наши дни

Сегодня улица Гладилова по-прежнему является одной из главных транспортных улиц Кировского района Казани (бывшего Заречья). Через нее проходят 9 автобусных и 1 троллейбусный маршрут.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ И ОФИС ТЕЛЕКОМПАНИИ СТС (СПРАВА В ГЛУБИНЕ) НА УЛИЦЕ ГЛАДИЛОВА

Также улица является одной из красивейших в Заречье – здесь сохранились несколько купеческих особняков, часть из которых отреставрирована (или воссоздана, как в случае со зданием магазина и лавки Алафузова).

На улице Гладилова работают русско-татарская школа и детский сад. При этом она практически не является жилой (жилых домов здесь минимальное количество), но до сих пор считается промышленной.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦЕХА НА УЛИЦЕ ГЛАДИЛОВА У ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ НЕСМЕЛОВА

Несмотря на то, что за последние десятилетия часть производственных площадей была заброшена, здесь по-прежнему действует ряд предприятий. Например, Льнокомбинат, Казанский уксусный завод, производитель изделий из меха и кожи «Сафьян» и другие. Ряд помещений занимают склады и офисы различных компаний.

Что касается проекта лофт-квартала на территории Льнокомбината, то по состоянию на январь этого года здесь идут реставрационные работы.

ПАНОРАМА УЛИЦЫ ГЛАДИЛОВА В СТОРОНУ ПОРОХОВОЙ СЛОБОДЫ