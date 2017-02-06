В Татарстане мужчина привез школьницу домой и изнасиловал, а затем дал ей денег на такси

В Набережных Челнах 28-летний мужчина привез 14-летнюю школьницу домой и изнасиловал, а затем дал ей денег на такси. Об этом пишут «Челнинские известия».

Сообщается, что происшествие произошло 5 февраля текущего года около 19.30.

- В этот день девочка гуляла с подругой. Когда они расстались, школьница поняла, что оказалась на незнакомой остановке. Поняв, что она потерялась, а телефон разрядился, девочка начала плакать, - рассказали следователи.

В это время на нее обратил внимание проходивший мимо молодой человек. Узнав, в чем дело, он позвонил своему знакомому и дождался, пока тот приедет на машине.

- Когда его приятель приехал, мужчина посадил школьницу в машину и попросил друга отвезти ее домой. Однако водитель по пути заглянул в магазин, купил алкоголь и предложил его пассажирке, - говорится в сообщении.

От выпитого у школьницы закружилась голова. Мужчина привез ее в свою квартиру и изнасиловал, а затем дал ей денег на такси.

Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину по горячим следам. Установлено, что он ранее был судим за грабеж и вымогательство.

Отмечается, что школьница из благополучной семьи.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование». Расследование продолжается.