СМИ: власти отказались от завершения программы бесплатной приватизации жилья

Накануне профильный комитет Госдумы по ЖКХ предварительно одобрил поправку о продлении программы бесплатной приватизации жилья до 1 января 2019 года. Об этом пишет РБК.

Предполагается, что для детей-сирот это право будет бессрочным. Информацию о том, что приватизацию намерены продлить, подтвердил и депутат Сидякин.

- Более точно сроки продления будут определены во вторник, 7 февраля, - уточнил депутат.

Также он не исключил, что возможно бессрочное продление действия программы.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданам, которые желают приватизировать свое жилье, не задерживаться с оформлением и подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность до 1 марта 2017 года.