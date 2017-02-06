Казанец выбросил с балкона 9 этажа девушку, которая переписывалась с другим: она погибла

В Зеленодольске 31-летний Марат Бикмухаметов из Казани ударил бутылкой шампанского по голове и выбросил с балкона на улицу 23-летнюю девушку, которая переписывалась в соцсетях с другими парнями. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В конце января этого года Бикмухаметов через соцсети познакомился с девушкой из Зеленодольска, 1 февраля он приехал к ней в гости. Само преступление случилось ночью 3 февраля.

- Новые знакомые общались, распивая спиртные напитки. При этом женщина стала переписываться с другими мужчинами, что не понравилось гостю, и он сделал ей замечание, однако она проигнорировала его. В результате в ночь на 3 февраля мужчина в очередной раз заметил подругу за перепиской, после чего трижды ударил ее по голове бутылкой из-под шампанского и сбросил с балкона 9 этажа, - сообщили в Следственном комитете.

Девушка с травмой головы и сильным переохлаждением была найдена в 6 часов утра, ее госпитализировали, спустя 2 часа она скончалась в больнице.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", свою вину подозреваемый признал. Идет расследование.