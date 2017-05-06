В Елабуге хотят переименовать площадь Ленина в Хлебную. Об этом сообщает издание «Новая Кама».

Сообщается, что такой вопрос был поставлен на заседании елабужской топонимической комиссии.

- Несколько лет назад комиссия уже поднимала вопрос о переименовании площади Ленина. Прежде чем принимать окончательное решение администрация города решила выслушать мнения жителей города, - говорится в сообщении.

Справка



В 19 веке площадь носила название Западная Сенная. В 1846 году она была переименована в Хлебную, так как там велась оживленная торговля хлебом. В 1919 году площадь переименовывают в площадь Революции. В 30-е годы площадь вновь меняет свое название и становится площадью Гассара — в честь большевика. И только в 1967 году площадь переименовали в площадь Ленина. А спустя 13 лет там появился памятник вождю революции.