В Москве пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» отказали в митинге. Об этом сообщается в группе в соцсети «Спасение пострадавших ТФБ и «ИнтехБанка».

- Сообщаю Вам, что мероприятие 11 февраля на площадке парка «Сокольники» решением руководства Департамента Региональной Безопасности Москвы не согласовано к проведению, - говорится в сообщении.

Однако активисты намерены провести одиночные пикеты перед зданиями Госдумы, Агентства по страхованию вкладов и Центробанка.

Напомним, Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

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