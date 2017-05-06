В Татарстане возбудили дело из-за «скидок в 90 процентов» в магазине Gloria Jeans

Житель РТ после просмотра рекламного ролика пошел в магазин, однако там ему продавец-консультант смогла предложить со скидкой в 90 процентов только блузки по 600 рублей

В Татарстане Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело после трансляции рекламного ролика, где в магазине Gloria Jeans обещали скидки в 90 процентов, об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель республики после просмотра рекламного ролика пошел в магазин, однако там ему продавец-консультант смогла предложить со скидкой в 90 процентов только блузки по 600 рублей.

- Следовательно, до уценки первоначальная стоимость блузки составляла 6000 рублей. Однако торговая марка, позиционирующая себя как производящая одежду по доступным ценам компания, товары по такой цене никогда не продавала, - отметили антимонопольщики.

После этого покупатель обратился в УФАС.

На рассмотрении дела представитель Gloria Jeans сообщил, что в рекламе оговариваются сроки проведения акции и наличие ограниченного количества товара, также он представил приказ и распоряжение об уценке розничной цены, в котором указаны товары со скидкой от 20% до 90%. Однако чеки подтверждали, что товары продавались только с 10-процентной скидкой.

В итоге данный рекламный ролик был признан нарушающим закон "О рекламе", однако из-за того, что ролик транслировался только в сроки проведения акции, предписание об устранении нарушения компании выдано не будет.

Кстати



"Глория джинс" является одним из крупнейших российских ретейлеров одежды с долей рынка 2,1 процента (по данным на 2015 год). Она производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Центральный офис находится в Ростове-на-Дону. Также у компании есть девять региональных представительств, центр дизайна и развития в Шанхае, мерчандайзинг-центры и центры дизайна в Бразилии, Турции, США, Японии и Вьетнаме.