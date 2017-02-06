Жителей Татарстана предупреждают: заканчивается бесплатная приватизация жилья

Гражданам рекомендуют не задерживаться с оформлением и подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность до 1 марта 2017 года

Жителей Татарстана предупреждают, что через несколько недель заканчивается бесплатная приватизация жилья. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Так, ведомство рекомендует гражданам, которые желают приватизировать свое жилье, не задерживаться с оформлением и подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность до 1 марта 2017 года.

- Кто не успел приватизировать жилье не смогут им распоряжаться — дарить, продавать, передавать по наследству, - говорится в сообщении.

Как отметили в Росреестре, жилье, которое подлежит приватизации, относится к старому фонду и потому уже стоит на кадастровом учете. Поэтому подавать заявление на кадастровый учет нет необходимости. Согласно новому закону о недвижимости, в данном случае срок регистрации права собственности составит не более семи рабочих дней.

- За регистрацией права от имени гражданина в Управление Росреестра по Татарстану в порядке, установленном законом о регистрации, обращаются органы государственной власти и органы местного самоуправления, в чей собственности находится объект недвижимости. Так что заявителю даже не нужно самостоятельно подавать документы в регистрирующий орган, за него это в данном случае сделают муниципальные органы государственной власти, - передает "Татар-информ".

Так, государственная пошлина за регистрацию права собственности на данный момент составляет 2 тыс рублей.

Кроме этого отмечается, что право на бесплатную приватизацию занимаемых жилых помещений имеют только граждане России, занимающие жилое помещение по договору социального найма. Приватизация жилья возможна с согласия совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Право собственности у гражданина возникает с момента государственной регистрации права.