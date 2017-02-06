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«Инженерные» экскурсии в Казани: на чем держится минарет и почему не падает башня Сююмбике

"Инженерные" экскурсии в Казани: на чем держится минарет и почему не падает башня Сююмбике
16+
Фото: из личного архива героев
Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с создателями нового экскурсионного маршрута в столице РТ

В Казани запустили необычный экскурсионный проект "Казань глазами инженера". Его создатель - выпускник Казанского государственного архитектурно-строительного университета Айрат Багаутдинов.

- Три года назад я начал делать проект "Москва глазами инженера", - рассказывает Айрат. - Идея возникла оттого, что я занимаюсь историей Москвы, но по образованию инженер-строитель. Два года спустя мы сделали филиал в Питере - "Петербург глазами инженера", а вот теперь пришла очередь и Казани.

Как признаются сами организаторы проекта, они хотят, чтобы казанцы посмотрели на привычные здания и сооружения под другим углом.

- Что рассказывает обычный экскурсовод? Историю возникновения здания, живших в нем людей и связанные с ним легенды, - рассказывает один из организаторов проекта в Казани Айрат Файзрахманов. - О чем рассказывает инженер? О том, как строилось здание, почему его построили именно в таком виде и какую функцию несут те или иные элементы.

Например, раскрывают секрет мечети Марджани, которая построена не симметрично и при этом ни один элемент на ее фасаде не похож на другой. Вряд ли обычный экскурсовод ответит на каверзные вопросы, почему в одном месте стены у мечети толстые, а в другом - тонкие. Или, что удерживает башню Сююмбике от падения?  И, в конце-концов, на чем все-таки держится минарет?

- Среди тех, кто приходит на наши экскурсии, очень много казанцев, - продолжает Айрат Файзрахманов. - Они заваливают нас вопросами, в результате 2,5 часовая экскурсия растягивается на 3,5 часа.

К слову, несмотря на то, что проект представляют как "Казань глазами инженера", проводят ее историки. Информацию берут не только из открытых источников, но из научных трудов по архитектуре.

- Информации так много, что нет необходимости сидеть в архивах, - признаются организаторы.

Пока в Казани проводится всего две "инженерные" экскурсии: по Казанскому Кремлю и казанским мечетям. В планах у организаторов рассказать об архитектуре казанских церквей и других известных зданиях.

- Появится маршрут по объектам постмодернизма – это Дворец земледельцев, театр "Экият", "Чаша" и другие здания, - объясняет Айрат Багаутдинов. - Хотим рассказать, почему эта архитектура возникла и чем руководствовался архитектор, когда создавал его.

Рамиль Бикмуллин, 07.02.2017, 13:13
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2017, 13:31
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