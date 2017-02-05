СМИ: из-за новой модели снабжения тарифы на тепло в Казани могут вырасти более чем на 50%

Тарифы на тепло в Казани могут вырасти на 54% — до 2087 рублей — при введении «альтернативных котельных», такие данные содержатся в материалах Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ к парламентским слушаниям "О реформе теплоснабжения". Об этом сообщает Rambler News Service.

- По результатам расчетов, в 12 городах-миллиониках (где преобладает комбинированная выработка) цена, рассчитаная по проекту документа, превысила сегодняшний действующий тариф для ЕТО, обслуживающей большую часть населения города, — говорится в материалах ВШЭ.

К примеру, по расчетам ВШЭ, тарифы на тепло в Екатеринбурге вырастут на 10% — до 1647 рублей против 1501 рубля во втором полугодии 2017 года. В Челябинске тариф вырастет на 47% — до 1650 рублей, в Омске — на 39%, до 1697 рублей, в Перми — на 11%, до 1708 рублей.

Новая модель рынка тепла предлагает введение единой теплоснабжающей организации (ЕТО) — «альтернативной котельной». Альтернативная котельная станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности, а цена будут договорной. При этом стоимость тепла в регионе не должна превышать стоимость «альтернативной котельной». Цена котельной будет рассчитываться с учетом строительства котельной и возврата инвестиций в строительство.

Новая модель приведет к росту тарифов на тепло для 80% потребителей. При этом на рынке тепла очень высокий износ оборудования. Регионы будут переходить на новую модель только на добровольной основе.