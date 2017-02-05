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Популярный интернет-магазин Aliexpress ограничил бесплатную доставку товаров в Россию

Популярный интернет-магазин Aliexpress ограничил бесплатную доставку товаров в Россию
16+
Фото: Wikimedia Commons

Китайский интернет-ритейлер Aliexpress изменил правила бесплатной доставки товаров в Россию — доставка покупок дороже $2 станет платной. Об этом сообщили в компании.

С 7 февраля ритейлер в обязательном порядке будет присваивать трек-номер, позволяющий отследить местонахождение товара, всем покупкам, стоимость которых превышает $2. Таким образом, опция «эконом-доставка» будет недоступна для большинства товаров.

В Aliexpress отмечают, что новая политика позволит улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании.

В конце декабря пользователи пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По сообщениям большинства покупателей, бандероли либо неделями находятся на таможне во Внуково, либо отправлены на доставку по России. Трудности связывали с масштабной распродажей на Aliexpress, прошедшей 11 ноября.

Н. Вильданов, 06.02.2017, 19:57
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин06 февраля 2017, 20:10
Дело не в доставке в большинстве случаев, а в тормозах на нашей таможне, там посылки неделями валяются если не месяцами !!! А некоторые посылки и вовсе воруют уже на территории России!!!
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Горожанин06 февраля 2017, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Дело не в доставке в большинстве случаев, а в тормозах на нашей таможне, там посылки неделями валяются если не месяцами !!! А некоторые посылки и вовсе воруют уже на территории России!!!
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Это точно.им же надо свою пошлину накинкть и списать на что нибудь...со всех сторон народ щемят.меру надо знать.ах....ли совсем уже
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