Появилось фото казанца, подозреваемого в надругательстве над девочкой из Украины

В настоящее время мужчина скрывается, его местонахождение не установлено

Появилось фото мужчины, которого подозревают в надругательстве над девочкой из Украины на кладбище в Зеленодольске. Ориентировку на мужчину в редакцию прислал источник ProKazan.ru.

Сообщается, что в совершении преступления подозревается 37-летний житель Казани Пашин Дмитрий Николаевич.

- В настоящее время мужчина скрывается, его местонахождение не установлено, - говорится в сообщении.

Напомним, преступление случилось 2 февраля в районе 21 часов на городском кладбище на окраине Зеленодольска, в полицию города обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь. Что именно 13-летняя девочка делала в этом районе в позднее время, выясняется.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет".

В настоящее время идет поиск мужчины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщать по телефону: дежурная часть: 8 (84371) 4-47-04, отдел уголовного розыска: 4-46-39, 4-41-06.